Tennis, oggi alle 17 le semifinali al Venustas

Semifinali con tre giocatori del Tc Viserba in campo nel torneo Open maschile al Ct Venustas. Le semifinali infatti vedono queste sfide (in programma oggi in contemporanea alle 17) Samuel Zannoni-Fabio Leonardi e Diego Zanni-Alessandro Canini. Tranne il cesenate Fabio Leonardi, che difende i colori della Canottieri Casale e si allena alla Galimberti Academy, Zannoni, Zanni e Canini sono tre giocatori del Club riminese.

Tabellone finale, quarti: Zannoni-Baldinini 6-1, 6-2, Leonardi-Bartoli 6-0, 6-7 (11), 10-4, Zanni-Orlando 6-7 (15), 6-2, 10-0, Canini-Sabattini 6-4, 6-4.

In programma anche la finale della sezione di 3° tra Lorenzo Marchioni e Gregorio Russo. Semifinali: Marchioni (3.2)-Tommaso Mengoli (3.1, n.1) 6-4, 2-0 e ritiro, Russo-Giorgio Ruggeri (3.1, n.2) 3-6, 6-0, 10-7. Nel tabellone di 4° il primo finalista è il 4.2 Federico Bacchini.