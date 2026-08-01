Tennis, oggi alle 17 le semifinali al Forum

Tennis
  • 01 agosto 2026
Alberto Bronzetti
Alberto Bronzetti

Siamo alle semifinali nel torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di 4000 euro di montepremi. Conquistano le semifinali, in programma oggi dalle 17, i primi quattro del seeding, nell’ordine Stefano Baldoni, il riminese Alberto Bronzetti, l’imolese Enrico Baldisserri e il faentino Noah Perfetti. Quarti: Stefano Baldoni (2.1, n.1)-Tommaso Filippi (2.4) 6-2, 6-1, Enrico Baldisserri (2.2, n.4)-Matteo De Vincentis (2.2, n.5) 6-0, 6-0, Noah Perfetti (2.2, n.3)-Nicola Ravaioli (2.3, n.6) 5-7, 7-5, 6-3, Alberto Bronzetti (2.1, n.2)-Nicola Filippi (2.3, n.7) 6-4, 6-4.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui