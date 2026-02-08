Tennis, Occhiali... di classe a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Open maschile. Nel tabellone finale brillano Matteo Mucciarella, Gabriele Sgroi e Beniamino Savini, già al 4° turno Mattia Occhiali. Secondo turno: Alessio Balestrieri (2.7)-Jacopo Liverani (2.8) 6-4, 7-5, Giacomo Fabbri (3.2)-Riccardo Muratori (2.7) 6-0, 5-0 e ritiro, Gabriele Stranci (2.8)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 7-5, 6-7, 10-8, Luigi Volpi (3.1)-Christian Ottaviani (2.8) 7-6, 6-3, Matteo Mucciarella (2.7)-Giulio Zamboni Campadelli (2.8) 6-4, 7-5, Gabriele Sgroi (2.7)-Luca Grandi (3.2) 6-3, 6-3, Giovanni Antonello (2.8)-Giulio Venezia (3.3) 6-3, 6-2, Roberto Lavelli (2.8)-Mattia Sartoni (3.1) 6-1, 6-3, Pierre Rael Mayele (2.7)-Andrea Valli (2.8) 7-6, 7-6, Beniamino Savini (2.7)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-4, 6-4. Terzo turno: Mattia Occhiali (2.7)-Frederick Cortesi (3.1) 6-0, 6-3.