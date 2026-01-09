Tennis, occhi puntati sui big alla Buscherini

Avanza sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo nazionale Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Sono ben 108 gli iscritti. Numerosi i big sulla carta, come il campione uscente Jacopo Bilardo: il 2.2 forlivese cresciuto proprio sui campi della Buscherini. Presenti anche altri nomi importanti come l’altro forlivese Nicola Filippi (2.3), i 2.4 Jacopo Antonelli, Fabio Leonardi e Zeno Roveri e i 2.5 Edoardo Pagnoni, Federico Paci e Riccardo Pasi.

Si parte con la sezione di 4° categoria, 2° turno: Oreste Mezzetti (4.4)-Elia Farneti (4.6) 6-3, 6-4, Mathias Roman (4.4)-Nicolò Zazzaroni (4.6) 3-6, 6-1, 10-6, Emanuele Vignoli (4.4)-Alessandro Morigi (4.4) 6-2, 6-0,

3° turno: Filippo Ruggeri (4.2)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 0-6, 6-2, 14-12.

Sorteggiato anche il tabellone di 3° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 3.1 Emanuele Bonfatti, Julian Manduchi, Andrea Tinarelli, Riccardo Livi, Tommaso Servadei, Gabriele Mandrioli, Davide Ruggeri, Lorenzo Marchioni, Enea Castelvetro ed Oliver Schuett.

Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.