Tennis, nuovo direttivo al Tc Casalboni: Maruska Croatti presidente

SANTARCANGELO. Si sono svolte martedì scorso le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Circolo Tennis Santarcangelo-Ct Casalboni, che hanno portato alla nomina del nuovo gruppo dirigente chiamato a guidare il circolo nei prossimi anni. Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: presidente Maruska Croatti, vicepresidente Antonello Durante, segretario Massimo Carli. Consiglieri: Luca Mazzarini, Marco Cola, Andrea Lombardi e Simone Rocchi. Il nuovo direttivo si presenta con entusiasmo e spirito di collaborazione, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita del Circolo. La base di partenza è solida grazie all’eccellente lavoro svolto negli anni precedenti dal direttivo uscente, guidato da Massimo Carli, che oggi assume il ruolo di segretario. Un impegno che ha permesso al Circolo di consolidarsi e ottenere risultati significativi, creando le condizioni ideali per continuare a migliorare. Il Circolo Tennis Santarcangelo-Ct Casalboni rappresenta una realtà sportiva in forte crescita, con numeri importanti e un ambiente dinamico. Punto di forza è lo staff tecnico, composto da professionisti giovani e qualificati: i maestri Camilla Fabbri, Elisa Gugnali, Diego Pellegrini e Leonardo Ghelfi, e dall’istruttrice e preparatrice atletica Serena Gugnali. Fondamentale il contributo della segreteria, con la presenza della storica segretaria Roberta Pazzini e di Cristina Anelli. Il nuovo Consiglio Direttivo, anch’esso giovane e dinamico, è pronto a mettersi al lavoro con l’intento di valorizzare quanto già costruito e introdurre nuove idee e progetti, quelli più imminenti sono la realizzazione di un campo in veloce e l‘illuminazione sul campo n.4. L‘obiettivo comune è di far crescere ulteriormente il Circolo e offrire sempre maggiori opportunità ai soci e agli appassionati. “Partiamo da basi solide – sottolinea il nuovo direttivo– e siamo pronti a dare il nostro contributo per continuare a migliorare e sviluppare il Circolo, ciascuno portando nuove energie, competenze e idee”.