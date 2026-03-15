Tennis, Noemi Gallina si impone al Cacciari

Da venerdì a domenica il Ct Cacciari di Imola ha ospitato il torneo Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel torneo maschile finale tra Patrick Balc (Ten Sport Center) e Lorenzo Verratti (Nettuno Tc Bologna) che si è imposto 5-4 (5), 2-4, 7-3. Semifinali: Lorenzo Verratti (n.2)-Denny Bentini (n.3) 2-4, 5-3, 7-4, Patrick Balc (n.1)-Cesare Franceschini (n.4) 4-1, 5-3.

Nel torneo femminile successo di Noemi Gallina. La portacolori del Villa Carpena ha battuto in finale 4-2, 5-3 la n.1 del seeding, Sara Gavagna (Asd Doro).