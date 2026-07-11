Tennis, Noah Prati in finale a Cesena

Entra nella fase decisiva sui campi del Ct Cesena il Memorial “William Matassoni” il torneo Under 10-12-14-16. Under 10 maschile, quarti: Mattia Zammarchi-Thiago Prati 6-1, 6-2, Mattia Fabiani-Martino Cicognani 6-0, 6-1, Leonardo Gaudenzi-Leone Filippo Alfaroli 6-3, 6-1, Edoardo Caniato-Ettore Cicognani 6-2, 6-0.

Under 10 femminile, quarti: Emma Liera-Virginia Norcio 6-1, 6-2, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Camilla Testa 6-0, 7-5, Lucilla Zammarchi-Matilde Fusai 6-2, 6-0.

Under 12 femminile, in finale Emma Curcio (Ct Cesena) e Camilla Conti (Siro Tennis Bologna). Semifinali: Emma Curcio (n.1)-Anna Battistini 6-0, 6-1, Camilla Conti (n.2)-Ginevra Cacchi 6-3, 6-1.

Under 12 maschile il primo finalista è Noah Prati (Villa Carpena) cheha battuto Pietro Allegra (n.1) 6-4, 6-7 (5), 10-8.

Under 14. maschile, quarti: Elia Naldi (n.2)-Federico Regazzoni 6-3, 7-5, Mattia Bruni (n.1)-Riccardo Degli Angeli 6-0, 6-1, Gianmaria Mussoni (n.6)-Tommaso Monti (n.3) 6-3, 6-1.

Under 16 femminile, in finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) e Giulia Falzoni (Tc Cento) che hanno battuto rispettivamente Camilla Conti 6-3, 6-0 e Bianca Bulzamini 6-1, 6-0.

Under 16 maschile quarti: Leonardo Bartoletti (n.1)-Federico Sparagi 6-4, 6-0, Luca Battistini (n.4)-Mattia Bruni 6-4, 7-6 (5), Alessandro Casanova (n.3)-Filippo Menzolini 6-0, 6-3, Marco Menichetti (n.2)-Diego Gentile 7-6 (6), 7-5.