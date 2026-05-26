Tennis, Niquoziani e Cavalieri negli ottavi a Ravenna

Avanza il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Comune di Ravenna, dotato di 400 euro di montepremi. Conquistano gli ottavi Andrea Niquoziani e Alessandro Cavalieri. Terzo turno: Riccardo Banzola (3.3)-Enrico Barbini (3.3) 6-2, 6-3, Dario Matteucci (4.3)-Alessandro Casadei (3.3) 4-6, 6-2, 10-5, Renzo Faedi (3.4)-Ivan Gardini (3.4) 4-6, 6-2, 10-4, Alessandro Bisi (3.4)-Andrea Covezzi (3.4) 7-6, 6-2, Ennio Rombi (3.5)-Davide Bonazza (3.3) 6-3, 6-2, Gian Matteo Zanzi (3.3)-Mario Borghi (3.4) 7-5, 6-0.
Quarto turno: Andrea Niquoziani (3.2)-Tommaso Pilati (3.3) 6-2, 6-0, Alessandro Cavalieri (3.4)-Nicolò Maldini (3.3) 6-3, 6-2.