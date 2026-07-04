Tennis, niente doppio con Jasmine Paolini, Sara Errani a Wimbledon con Andrea Vavassori

Dopo il forfait a Parigi, Sara Errani e Jasmine Paolini si sono cancellate dal tabellone di doppio a Wimbledon. Al primo turno, la coppia azzurra, che a Wimbledon in doppio non è mai andata oltre il terzo turno, raggiunto nel 2024, avrebbe dovuto debuttare contro il tandem composto dalla russa Marija Kozyreva e dalla bielorussa Iryna Shymanovich, che quest’anno hanno vinto il titolo al Wta 125 di Antalya e la scorsa settimana sono arrivate in semifinale a Nottingham. «Una decisione difficile - ha scritto la Paolini nelle storie di Instagram - ma adesso la migliore per il mio corpo». Dunque i motivi del ritiro sono da ricercare nelle non perfette condizioni fisiche della giocatrice toscana, reduce dall’infortunio al piede, che preferisce concentrarsi sul singolare.

Al via intanto oggi il tabellone di doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori sono i numeri 1 del seeding e al primo turno affrontano la coppia inglese formata da David Stevenson e Jodie Burrage.