Tennis, Nicolò Eviani si qualifica per il Master

Nicolò Eviani si qualifica per il Master del trofeo giovanile “Kinder Joy of Moving”. Il giovanissimo ravennate allievo della scuola agonistica di Tennix Training Center ha vinto il tabellone Under 10 andato in scena a Senigallia. Un successo che permette al talento di Tennix, classe 2017, di qualificarsi per l’atto finale in programma a Roma.
Intanto avanza sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Maschile, seconda sezione, terzo turno: Giovanni Sgarbi (4.2)-Massimo Bonetti (Nc) 6-0, 6-2, Enrico Bosi (4.2)-Leonardo Flamigni (Nc) 7-5, 6-3, Leone Bertaccini (4.3)-Gabriele Iudica (4.2) 6-2, 6-0, Carlo Bega (4.2)-Luca Dragoni (4.2) 7-5, 6-4.
Femminile, turno di qualificazione: Eloisa Colombelli (4.5, n.2)-Silvia Bellanzoni (Nc) 1-6, 6-1, 11-9.