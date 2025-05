Tennis, Nicole Colonna vince al Cicconetti

Sui campi del Ct Cicconetti di Rimini è alle battute finali il torneo Under 12 e 16, maschile e femminile, il trofeo “Designpatrimoniale”. Nell’Under 12 maschile semifinali per David Vichi (Ssd Mta) e Lorenzo Xella (Ct Massa). Quarti: David Vichi-Andrea Magnoni 6-1, 7-6, Lorenzo Xella (n.4)-Gianmaria Chietera 6-1, 6-2. Nel femminile si è imposta Nicole Colonna del Ct Rimini che ha battuto Sofia Sanchi (Tc Riccione) 7-6, 6-2. Nell’Under 16 maschile quarti: Leonardo Capogrossi-Leonardo Tana 6-4, 6-1, Nicolò Della Chiara-Marco Filippi 7-6, 4-6, 10-8. Nel femminile semifinale per Lucrezia Vanni (Tc Faenza) che ha battuto Bianca Lugaresi con un doppio 6-2.