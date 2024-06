Tennis, Nicolas Mateo Martinez vince l’Open del River22 Sporting Club

BAGNO DI ROMAGNA. E’ giunto all’atto finale il torneo Open nazionale organizzato dal Circolo River22 Sporting Club di Bagno di Romagna, dotato di 1500 euro di montepremi. Protagonisti del match-clou, andato in scena mercoledì sera, sono stati il 2.3 Nicolas Mateo Martinez (n.1) ed il 2.5 imolese Enrico Baldisserri (n.3).

Si è imposto Martinez, portacolori del Tc Poggibonsi, che ha battuto in semifinale il 2.8 Lorenzo Staiano per 7-6 (4), 6-0 ed in finale Baldisserri per 4-6, 6-1, 6-2. Da parte sua il romagnolo si era imposto per 6-4, 7-5 sul 2.7 Alexander Gammariello.

Risultati quarti: Lorenzo Staiano (2.8)-Jacopo Antonelli (2.6) 6-2, 6-1, Enrico Baldisserri (2.5, n.3)-Luca Calabro (2.7) 6-4, 6-3, Alexander Gammariello (2.7)-Nicola Filippi (2.5, n.2) 6-0, 6-4.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Gian Marco Ricci.