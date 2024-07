Tennis, Nicola Filippi vince l’open del Ten sport center di Pinarella

Nicola Filippi batte, anche piuttosto nettamente, Diego Sabattini, aggiudicandosi il torneo nazionale Open del Ten Sport Center di Pinarella, la seconda edizione del trofeo “Golfera” limitato ai giocatori di classifica 2.4, con un montepremi complessivo di 500 euro. In finale il forlivese, in brillanti condizioni di forma, ha battuto il marchigiano per 6-0, 6-4 ed alla fine ha ricevuto la coppa dalle mani del direttore tecnico del Circolo, il maestro Christian Rosti.

In semifinale Nicola Filippi (Forum Tennis Forlì) ha battuto altrettanto nettamente per 6-1, 6-2 Sevan Bottari, allievo e portacolori del Ten Sport Center, mentre nella parte alta del tabellone Diego Sabattini (Coopesaro Tennis) ha battuto 6-3, 6-2 il riccionese Jacopo Antonelli.

Quarti: Nicola Filippi (2.5, n.3)-Federico Baldinini (2.8) 6-3, 6-1, Sevan Bottari (2.5, n.2)-Luca Andruccioli (3.1) 6-3, 6-2, Diego Sabattini (2.5, n.1)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-2, 4-6, 10-5, vola in semifinale anche il 2.6 riccionese Jacopo Antonelli (n.4) che prima ha battuto il 3.1 Andrea Valli per 7-6 (1), 6-2, poi ha beneficiato del forfait di Alessandro Galassi (2.8).

Il trofeo “Rofix” al via sabato al Ten sport center

Intanto da sabato va in scena, sempre sui campi del Ten di Pinarella, il trofeo “Rofix”, il torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Sono 46 i giocatori al via, di cui 13 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile le teste di serie della sezione intermedia sono andate nell’ordine a Gianmaria Marchi e Francesco Leon Benericetti, nel tabellone finale a Diego Gentile e Lorenzo Kapros. Nell’Under 14 maschile n.1 Leonardo Tana, n.2 Samuel Cavallini. Nell’Under 16 maschile queste le teste di serie: n.1 Filippo Marcaccini, n.2 Rocco Albini. Nella prima sezione, 1° turno: Alessandro Monti-Federico Casadei 6-4, 7-5.