Tennis, Nicola Filippi trionfa a Cesena

Nicola Filippi firma il torneo Open organizzato dal Ct Cesena, dotato di 500 euro di montepremi. In finale il 2.3 forlivese del Forum ha battuto 6-4, 6-1 Luca Bartoli (Tc Viserba). Filippi vince il torneo senza perdere un set, a testimonianza della sua superiorità sul resto del gruppo. Quarti: Nicola Filippi (2.3, n.1)-Enea Vinetti (2.6) 6-4, 6-0, Jamal Urgese (2.6)-Andrea Rondoni (2.7) 6-1, 6-2, Luca Bartoli (2.5, n.3)-Diego Orlando (2.6) 7-6 (3), 6-7 (5), 10-3, Gabriele Sgroi (2.7)-Federico Baldinini (2.5, n.2) 7-5, 6-4. Semifinali: Filippi-Urgese 6-2, 6-3, Bartoli-Sgroi 6-1, 5-7, 6-2.
Nel tabellone a conclusione di 4° vittoria di Giacomo Costanzo (Ct Cesena) in finale su Daniele Friguglietti 7-5, 1-6, 12-10. Semifinali: Giacomo Costanzo (4.1, n.1)-Giovanni Melandri (4.3) 6-4, 6-3, Daniele Friguglietti (4.1)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 6-3, 6-2. Nel tabellone a conclusione di 3° successo di Gianfilippo Falconi. Il 3.1 portacolori del Ct Massa, testa di serie n.1, ha battuto in finale 6-0, 6-0 il 3.3 Alessandro Bocchini (Ct Cesena).