Tennis, Nicola Fabbri vince a Misano

Sui campi del Misano Sporting Club si è concluso il torneo Under 10-12-14. Nell’Under 12 in finale Nicola Fabbri (Tc Riccione) ha battuto Aleksandr Marchevkiy (Ten Sport Center) 5-7, 6-3, 11-9. Semifinali: Aleksandr Marchevskiy-Achille Amadio (n.1) 6-1, 6-1, Nicola Fabbri-Mathias Tiboni 6-1, 7-6.
Nell’Under 14 vittoria di Jonathan Ortenzi (CT Fossombrone) che ha battuto in finale 6-3, 6-1 Alessandro Marcolini del Galimberti Team. Quarti: Matteo Serafini-Christian Brigadoi 6-1, 6-7, 10-5, Giacomo Balzani-Timofey Levchenko 6-2, 6-4, Jonathan Ortenzi-Marco Bonora (n.2) 6-1, 6-2. Semifinali: Jonathan Ortenzi-Giacomo Balzani 0-6, 7-6, 10-2.