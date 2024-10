Tennis, Niccolò Satta parte con una sconfitta allo Junior Masters Under 16 di Montecarlo ma che bello l’incontro con Jannik Sinner

Netta sconfitta all’esordio, ma tanta esperienza, per il ravennate Niccolò Satta nel Junior Masters del circuito Tennis Europe Under 16 in corso a Montecarlo, sui campi del Montecarlo Country Club a Roquebrune Cap Martin. Il ravennate, entrato con una wild-card, è stato battuto 6-0, 6-0 nel primo match del gruppo A dal rumeno Yannick Theodor Alexandrescou (n.3). Nel gruppo con il giovane e promettente portacolori del Ct Zavaglia sono inseriti anche il portoghese Goncalo Da Rosa Castro (n.1) ed il belga Nand Vandepoele. Come detto è stata una grande occasione per fare esperienza perché Niccolò ha incontrato un altro Jannik, Sinner, il numero uno del mondo che si allena e vive proprio nel Principato. Il team ravennate a Montecarlo comprende anche il tecnico nazionale Omar Urbinati, il preparatore atletico Francesco Rametta e l’ex professionista Pietro Licciardi, in rappresentanza del Ct Zavaglia.