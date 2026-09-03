Tennis, Neri, Conti, Roman avanti a Faenza

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile avanzano nel tabellone finale Marco Neri, Luca Conti, Mathias Roman. Maschile, tabellone di 4° categoria, tabellone finale, primo turno: Filippo Menzolini (3.5)-Francesco Zaccherini (4.2) 6-2, 6-2, Cecil Daval (4.1)-Gianmaria Marchi (3.5) 3-6, 6-4, 10-7, Antonio Lupone (4.1)-Pietro Reggiani (3.5) 7-6, 4-6, 10-7.
Secondo turno: Mathias Roman (4.1)-Christian Giacalone (3.5) 6-2, 6-1, Luca Conti (Nc)-Luca Filippi (3.5) 6-1, 6-1, Marco Neri (4.2)-Giulio Negrini (3.5) 6-2, 3-0 e ritiro.
Nel femminile si qualificano Irene Claudia Visconti e Stefania Ciucci. Turno di qualificazione: Arianna Maltese (4.1, n.1)-Cristina Bandini (4.5) 6-4, 6-2, Irene Claudia Visconti (4.2, n.2)-Angela Russo (4.3) 6-3, 6-2, Stefania Ciucci (4.2, n.3)-Michela Sgubbi (4.3) 5-7, 6-3, 10-8.