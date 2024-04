Tennis: Nema Dione vince l’Under 12 del Ct Conselice, partita al Ct Zavaglia la Coppa delle Viole

CONSELICE. Nema Dione vince il tabellone Under 12 nel torneo giovanile del Circolo Tennis Conselice. La portacolori del Tc Faenza ha battuto in finale la n.1 del seeding, Milica Milakovic, per 6-2, 2-6, 10-8.

Intanto avanza sui campi del Ct Conselice il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 45 giocatori. In bella evidenza Maurizio Maestri, Fabio Bonafè, Enrico Bianchi e Franco Cavallo.

4° turno: Roberto Rizza (4.3)-Pietro Cantini (4.3) 6-0, 6-1. 5° turno: Matteo Albini (4.2)-Daniele Mazzotti (4.2) 6-2, 6-2, Emanuele Cedioli (4.2)-Andrea Piccone (4.2) 6-3, 6-4, Maurizio Maestri (4.2)-Stefano Calabrese (4.4) 6-3, 5-7, 10-5, Fabio Bonafè (4.4)-Paolo Poli (4.2) 6-4, 4-6, 10-4, Enrico Bianchi (4.3)-Tommaso Babini (4.4) 2-6, 6-4, 10-4, Franco Cavallo (4.2)-Giovanni Sgarbi (4.3) 6-4, 6-2.

Nella sezione finale teste di serie nell’ordine al 3.1 Riccardo Cicinelli ed ai 3.2 Alessandro Galateri Di Genola e di Sunigl, Felix Legnani e Mattia Degli Esposti. Nel femminile la giocatrice da battere è la 3.2 Alice Stella seguita dalla 3.3 Gioia Bassi.

Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Federico Raimondi.

RAVENNA. Primi match per una classicissima del tennis giovanile italiano, la 45esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile nazionale, in programma fino al primo maggio sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Anche quest’anno saranno protagoniste le categorie Under 10-12-14-16, sia maschili che femminili. Sono 248 i giocatori al via, di cui 46 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 12 femminile (15 iscritte) si parte con il primo tabellone che vede teste di serie n.1 Greta Bonaventura, n.2 Mia Zanzi, nel secondo tabellone n.1 Virginia Arduini, n.2 Anna Foschini, nel tabellone finale n.1 Ilinka Cilibic, n.2 Martina Ruggeri. 1° turno: Gemma Pollini-Carlotta Pompei 6-3, 6-2.

Notevole la partecipazione all’Under 12 maschile, ben 47 iscritti. Prima sezione per gli Nc, seconda sezione con queste teste di serie: n.1 Alessio Pinti, n.2 Federico Bettinelli, n.3 Diego Gentile, n.4 Alessandro Teodorani.

Turno di qualificazione Nc: Aaron Cavallini-Anselmo Pugliese 6-2, 6-0, Tommaso Sora-Francesco Falzoni 6-0, 6-0, Matteo Bocedi-Filippo Trioschi 6-3, 6-3, Gregorio Castiglione-Giulio Gurioli 6-1, 6-0. 1° turno: Riccardo Degli Angeli-Alessandro Mosconi 6-1, 6-0, Riccardo Arcangeli-Marco Bonora 6-1, 6-1.

Nella sezione finale n.1 Filippo Terenzi, n.2 Leonardo Satta, n.3 Mattia Vincenzi, n.4 Cesare Biondi.

Il torneo Under 14 maschile, con i suoi 67 iscritti, è certamente il più partecipato. Anche qui tre sezioni, la prima dedicata agli Nc. Turno di qualificazione: Gabriele Bonincontro-Samuele Mazzanti 6-3, 6-0, Lorenzo Franchetti-Francesco Seghedoni 6-0, 6-2. La seconda ai 4° con teste di serie assegnate nell’ordine a Vincenzo Coppi, Massimo Marcolini, Ian Catallo, Giacomo Guerrini, Francesco Camagni, Leonardo Tana, Filippo Caminati, Achille Mari, Nicolò Brugioni, Elia Sabatini, Elias Golfieri e Diego Pieri.

1° turno: Gianmaria Sarti-Lorenzo Franchetti 7-5, 6-2, Lorenzo Chiluzzi-Edoardo Giuseppe Sabato 6-4, 6-1. 2° turno: Giovanni Maria Bucari-Pietro Decimo Gradoni 7-6, 6-0, Leone Franchi-Giacomo Da Ru 6-3, 6-1.

Nel tabellone finale n.1 Riccardo Bogdan Pastrav, Diego Tarlazzi, Lorenzo Neri e Giovanni Neri.

Nell’Under 14 femminile (25 iscritte) nel primo tabellone n.1 Anna Parmeggiani, n.2 Flora Zanzi. Nel tabellone finale n.1 Emma Lanzoni, n.2 Ayya Zeid Al Kilani, n.3 Ilinka Cilibic, n.4 Sofia Baldani.

1° turno: Valentina Montebugnoli-Anna Lisa Armenise 6-1, 6-1, Maria Chiara D’Accampo-Sofia Mascarino 1-6, 6-2, 10-6.

Buona anche la partecipazione nell’Under 16 maschile (39 al via). Primo tabellone Nc, 1° turno: Francesco Pelloni-Tomas Montevecchi 6-2, 6-0. Turno di qualificazione: Filippo Litido-Julian Matteoni 6-3, 6-3. Nel secondo tabellone n.1 Alex Vincenzi, n.2 Federico Berti, n.3 Lorenzo Vicari, n.4 Pietro Montorsi, n.5 Alessandro Vavalà, n.6 Paolo Duranti.

1° turno: Daniel Pellegrini-Giovanni Zama 6-1, 3-6, 10-5.

Nell’Under 16 femminile n.1 Sara Aber, n.2 Nicole Ballotta, n.3 Greta Degli Angeli, n.4 Gioia Bassi.