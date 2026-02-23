Tennis, nell’Under 12 del Ct Conselice trionfano Stefano Scotto Di Gregorio e Alessia Sofia Badea

CONSELICE. Il Circolo Tennis e Padel di Conselice ha organizzato da venerdì a domenica il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 40 i giocatori al via, di cui 31 nel maschile.

Nel maschile successo di Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) in finale su Tommaso Pamato (Tc Schio) per 4-3, 4-0. Semifinali: Stefano Scotto Di Gregorio (n.1)-Giulio Fusacchia 4-3, 4-0, Tommaso Pamato-Lorenzo Verratti (n.2) 4-1, 0-4, 7-3.

Nel femminile si è imposta Alessia Sofia Badea (Ct Massa Lombarda) che ha battuto in semifinale Carlotta Cova per 4-0, 4-0 ed in finale Camilla Conti (Siro Tennis Bologna) per 1-4, 4-3, 7-2.

Semifinali: Camilla Conti (n.1)-Vittoria Maschietto 4-1, 3-4, 7-5.

Il giudice di gara è stato Erik Silloni, direttore di gara Francesco Carlini.