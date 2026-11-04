Tennis, nel weekend scattano il Terza del Tc Riccione e gli Under 14 del Tc Faenza e dell’Up Torre Pedrera

RICCIONE. Da venerdì a domenica il Tennis Club Riccione organizza il Rodeo di San Martino, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Sono già 67 gli iscritti a questa interessante rassegna autunnale, diretta dal giudice di gara Simone Lusini (direttore di gara Moreno Pecci). I big sono sicuramente i 3.1 Pietro Spezi, Enrico Pedrazzoli, Alessandro Cortesi, Alessandro Casanova, Leonardo Cenciarini e Luca Morosini. Si profila un weekend molto intenso sui campi del Club riccionese.

FAENZA. Sui campi del Tennis Club Faenza va in scena nel weekend, da venerdì a domenica, il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono già 68 gli iscritti ai due tabelloni, diretti dal giudice di gara Elena Pagani, mentre il direttore di gara è Mirko Sangiorgi.

Nel maschile i big al momento sono i 3.1 Noè Baldini e Nicolò Abbruzzese, in campo anche il 3.3 Filippo Bregoli ed i 3.4 Samuele Michelini, Vittorio Di Chiacchio, Gianmarco Abbruzzese, Giulio Matteo Barani, Stefano Scotto Di Gregorio, Denny Bentini, Giulio Zama e Giovanni Milani. Nel femminile scenderanno in campo, tra le giocatrici con classifica migliore, le 3.4 Livia Lamieri, Sofia Muccinelli e Giorgia Rombi.

RIMINI. Sabato e domenica il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera organizza il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Al momento sono 47 gli iscritti, nel maschile i big sono i 3.4 Enea Corazza, Luca Magnoni, Lorenzo Kapros, Leonardo Monti, Michele Mencarelli, Alessandro Marcolini e Francesco Zanzini. Nel femminile guidano le fila la 3.4 Eliza Gomba e la 3.5 Gioia Manfroni.

Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.