Tennis, nel weekend gli Under 16 all’Up Torre Pedrera e gli Under 14 al Russi Sporting Club

RIMINI. Sabato e domenica il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera organizza il torneo nazionale maschile Under 16 con la formula Rodeo. Sono 38 i giocatori al via, si parte con il tabellone intermedio che vede come teste di serie nell’ordine Pietro Fabbri, Umberto Gam Frederik Fratesi ed Alessandro Mainardi, nel tabellone finale n.1 Federico Pigaiani, n.2 Giulio Puzielli, n.3 Leonardo Tana, n.4 John Tazzi, n.5 Daniele Vittoria.

Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.

RUSSI. Weekend con il tennis giovanile al Russi Sporting Club che ospita sabato e domenica il torneo Under 14 maschile con la formula Rodeo. Sono 42 i giocatori al via, si parte con il primo tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Tommaso Bertasi, Diego Felloni e Riccardo Paglionico. Nel tabellone finale n.1 Noè Baldini, n.2 Robert Sebastian Cadar, n.3 Cesare Biondi.

Il giudice di gara è Paride Gordini, direttore di gara Marco Foschini.