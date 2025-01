Tennis, nel week-end il torneo giovanile di Pinarella

Il Ten Sport Center di Pinarella ospita da venerdì a domenica il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 57 i giocatori al via in questi tre giorni dedicati al tennis giovanile da parte del Club cervese. Sono 28 gli iscritti a livello Under 10. Nell’Under 12 maschile i giocatori con miglior classifica sono il 4.2 Riccardo Degli Angeli ed i 4.3 Pietro Omizzolo e Gianmaria Mancini. Nell’Under 12 femminile guida le fila la 4.2 Elisabetta Pastore, seguita dalla 4.4 Carolina Franchini.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.