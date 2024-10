Tennis, nel week-end i tornei del Cacciari e del Queen’s

Si torna a giocare a un ottimo livello sui campi del Ct Cacciari con il torneo di 3° maschile e femminile che andrà in scena da venerdì a domenica, con la formula Rodeo. Nel maschile sono 60 gli iscritti, si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate ai 4.5 Patrick Mazzocato, Leonardo Loreti e Diego Folli, a seguire il tabellone di 4° con teste di serie ai 4.1 Matteo Rossi, Giosuè Rossi, Andrea Scazzieri, Elia Michelangelo Cicognani, Emanuele Celli e Alessandro Gurrieri. Nel tabellone finale i big del seeding sono il 3.2 William Di Marco, Elia Lazzeri, Enea Sabatini, Enea Carlotti, Tommaso Caroni e Stefano Bucci. Nel femminile (39 iscritte) le 4.1 Arianna Maltese e Chiara Alberti, la 4.2 Giulia Scheda e la 4.3 Sofia Scheda sono le teste di serie del primo tabellone, in quello finale comandano le 3.2 Valentina Benini, Agnese Bardi ed Ana Laura Paredes.

Il Queen’s Club di Cattolica, sede della Galimberti Academy, organizza per sabato e domenica, il torneo di 4° categoria maschile e femminile, il trofeo “Facile Rogitare Galimberti Tennis Academy” che andrà in scena con la formula Rodeo. Nel maschile sono 33 i giocatori al via, le otto teste di serie sono andate ai 4.1 Elia Michelangelo Cicognani, Riccardo Magnani, Mario Nannucci e Matteo Germani e ai 4.2 Gianmarco Gianni, Roberto Del Piccolo, Gianmarco Palumbo e Gabriele Stirati. Nel femminile (18 al via) guida le fila la 4.1 Margaret Tonelli, davanti a Laura Sirri e alle 4.2 Donatella Piccinini ed Emma Molinari.