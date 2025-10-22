Tennis, nel vivo lo “Junior Master Road to Torino” al Ct Cesenatico

Tennis
Alessandro Bacchini
Alessandro Bacchini

CESENATICO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cesenatico la tappa del Circuito “Junior Master Road to Torino” riservata agli Under 9-11-13, maschile e femminile, singolare e doppio. L’importante rassegna terrà banco fino al 26 ottobre. Sono 87 nel complesso i giocatori in campo nel singolare, alcune decine in doppio. Nell’Under 9 in campo nel complesso 11 giocatori, nel doppio maschile n.1 Morganti-Campana. Nell’Under 11 maschile (12 iscritti) n.1 Gianmaria Della Rosa, n.2 Davide Bonazza.

1° turno: Francesco Camagni-Achille Amadio 6-2, 6-1.

Nel femminile n.1 Rachele Gusella, n.2 Lucia Tarlazzi.

2° turno: Vittoria Pracucci-Sabrina Antonia Puscas 4-6, 7-6 (3), 10-6.

Nel doppio maschile Under 11 n.1 Cavassi-Della Rosa, n.2 Sciutti-Bonazza. Quarti: Amadio-Corazza b. Bentini-Romboli 6-2, 1-6, 10-6.

Nel femminile n.1 Tarlazzi-Dallari, n.2 Milocco-Barducci. Passiamo all’Under 13. Il singolare maschile con 41 iscritti è il tabellone più numeroso, guidato nell’elenco delle teste di serie da Alessandro Bacchini, seguito da Nicolò Abbruzzese, Riccardo Briganti, Filippo Terenzi, Cesare Biondi, Tommaso Pilati, Elia Naldi e Diego Gentile.

3° turno: Gianmaria Mussoni-Riccardo Degli Angeli 4-6, 6-3, 10-2, Nicolò Maldini-Giacomo Forti 1-6, 6-0, 10-3, Mario Cella-Luca Magnoni 4-6, 6-0, 10-3, Matteo Campana-Leon Francesco Benericetti 6-1, 6-0, Riccardo Piraccini-Giacomo Manuzzi 6-3, 6-3, Alberto Marciano-Timofey Levchenko 6-2, 5-7, 10-6, Nicolò Tudini-Alessandro Venturini 6-3, 6-3.

Nel doppio 1° turno: Semprini-Vernocchi b. Casadei-Morigi 7-5, 6-2, Terenzi-Balzani (n.4) b. Samorè-Volponi 6-2, 6-0, Marcolini-Campana (n.5) b. Caminati-Bendandi 6-1, 6-3, Cenciarini-Gentile (n.3) b. Paglionico-Benericetti 6-0, 6-1, Macini-Casadei b. Bocedi-Nannoni 7-5, 6-4.

Nell’Under 13 femminile guida le fila Elettra Fabbri, seguita da Amelia Zamboni Campadelli.

2° turno: Anita Amadio-Margherita Tesselli 6-3, 6-2, Alexandra Estefania Leanez Nunez-Ylenia Guaitoli 6-1, 6-4, Caterina Larotonda-Marta Montorsi 7-5, 4-6, 10-3.

Nel doppio n.1 Campadelli-Cova, n.2 Amadio-Bala.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

