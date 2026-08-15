Tennis, nel vivo l’Under 14-16 del Ct Cesenatico e l’Under 12 del Ct Cerri

CESENATICO. Entra nella fase finale il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico. Nell’Under 14 maschile semifinali per Gianmaria Mussoni, Mattia Bruni, Filippo Giovanelli e Tommaso Pilati.

Quarti: Gianmaria Mussoni-Mattia Vincenzi (n.1) 7-5, 4-6, 14-12, Mattia Bruni (N.5)-Benjamin Rossi (n.4) 6-1, 6-3, Filippo Giovanelli (n.6)-Tommaso Monti (n.3) 6-4, 6-2, Tommaso Pilati (n.2)-Giacomo Forti 6-2, 6-2.

Nel femminile quarti: Virginia Arduini-Sophia Zoumbare 6-4, 6-4, Sofia Bianchi-Sol Francini 2-6, 6-0, 10-6.

Passiamo all’Under 16 maschile dove volano alle semifinali Matteo Rosti, Alessandro Casanova, Nicolas Diazzi e Leonardo Tana.

Quarti: Matteo Rosti (n.1)-Davide Rossi 6-0, 6-1, Alessandro Casanova (n.4)-Nicolas Conti (n.5) 4-0 e ritiro, Nicolas Diazzi (n.6)-Luca Battistini (n.3) 7-5, 6-4, Leonardo Tana-Matteo Barberio (n.2) 6-2, 6-2.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

CATTOLICA. Primi match nel torneo Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica che terrà banco fino al 23 agosto. Sono 49 i giocatori al via nei due tabelloni. Nel maschile (36 iscritti) si parte con la sezione Nc, poi la sezione di 4° categoria con Michele Catalano n.1, Tommaso Scungio n.2, Andrea Magnoni n.3, Achille Amadio n.4. Nel tabellone finale n.1 Gianmaria Dellarosa, n.2 Tommaso Cavassi, n.3 Christian Dreon, n.4 Pietro Allegra. Subito a segno Noah Escalona (Ct Massa), Massimo Sangiorgi (Ct Pieve di Cento) e Gianmarco Silvagni (Ct Cerri), nel femminile Matilde Montagna (Ct Cerri).

Tabellone Nc, 1° turno: Noah Escalona-Roberto Battarra 6-1, 7-5, Massimo Sangiorgi-Francesco Verni 6-2, 6-3. Turno di qualificazione: Gianmarco Silvagni-Filippo Bonini 6-1, 6-2.

Anche nel femminile prima sezione Nc, poi il tabellone di 4° con Matilde Ortolani n.1 e Ginevra Baronciani n.2, nel tabellone finale n.1 Sophia Zoumbare, n.2 Mia Petrini. 1° turno: Matilde Montagna-Aurora Margutti 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.