Tennis, nel vivo l’Open “Ricci-Bcc” del Cacciari e il “Marchi” al Vallesavio / GALLERY

IMOLA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile che rappresenta ormai una classica del tennis regionale.
Nel tabellone di 3° in bella evidenza Alberto Fazziani (Alex Rambelli Academy), Michele Mignani (Ct Bologna), Mattia Chiarelli (Cus Bologna), Isaac Casalboni (Tc Viserba) e Vasilii Volokhovskii (Siro Tennis Bologna).
Secondo tabellone, 1° turno: Fabio Neretti (3.5)-Francesco Sintini (4.1) 6-4, 4-6, 10-7, Federico Suzzi (3.5)-Nicola Tassinari (4.1) 3-6, 6-1, 11-9, Ennio Rombi (3.5)-Ruggero Avanzini (4.1) 7-6, 1-6, 14-12, Alessandro Rivola (3.5)-Andrea Minichiello (4.1) 6-3, 3-6, 10-5, Alberto Fazziani (4.2)-Emanuele Robustelli (3.5) 6-1, 7-5.
2° turno: Francesco Balboni (3.5)-Alberto Martini (3.4) 6-1, 6-4, Michele Mignani (4.1)-Maikol Baldassarri (3.4) 6-3, 7-5, Vasilii Volokhovskii (3.5)-Mario Borghi (3.4) 7-6 (4), 7-6 (5), Stefano Agostino (3.4)-Riccardo Conti (3.5) 7-5, 6-1, Giacomo Sgubbi (3.3)-Alessio Cellini (3.5) 6-3, 6-0, Mattia Chiarelli (3.5)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-4, 6-4, Enrico Barbini (3.3)-Luca Fossanova (3.3) 6-0, 6-2, Isaac Casalboni (3.3)-Filippo Alberghini (3.3) 6-2, 4-6, 10-8.
Dal 13 al 26 giugno andrà in scena sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. In questo caso le iscritte sono già 50.
MERCATO SARACENO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che terrà banco fino al 21 giugno, diretto dal giudice di gara Loredana Amadori (direttore di gara Marino Brunelli).
Primo tabellone, turno di qualificazione: Marco Carroli (Nc)-Mariusz Borowski (4.4, n.1) 6-4, 6-3.
Secondo tabellone, 1° turno: Matteo Nigi (4.2)-Marco Magrini (4.2) 7-5, 6-1, Cristiano Savoia (4.2)-Leonardo Conti (4.2) 6-2, 6-2, Flavio Guerrini (4.2)-Federico Ricci (4.2) 6-3, 4-6, 10-8, Nicola Tesei (4.5)-Marco Portolani (4.3) 6-1, 6-2, Alberto Biasini (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 6-0, 6-2. 2° turno: Maurizio Foschi (4.1)-Claudio Fantini (4.1) 6-2, 3-2 e ritiro.
Nel femminile sono 12 le giocatrici iscritte, si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Cecilia Spighi ed alla 4.3 Vittoria Andreani. 1° turno: Sophia Tombaccini (Nc)-Marina Cangini (Nc) 6-1, 6-0, Morena Dell’Amore (Nc)-Irene Pareschi (Nc) 6-1, 7-6.