Tennis, nel vivo l’Open di Cervia e il Quarta di Viserba

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cervia, un torneo ormai tradizionale che terrà banco fino al 4 ottobre. Il montepremi complessivo è di 500 euro, il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande. Notevole il dato delle iscrizioni, sono ben 117 i giocatori al via. Avanzano nel tabellone dei 4.1 Luca Zanca, Daniele Miani ed Alessandro Falzoni.

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Gian Franco Corrado (4.2, n.1)-Alessio Atzori (4.3) 7-6, 6-3, Marco Cantagallo (4.2, n.2)-Federico Manzelli (4.4) 7-6, 4-0 e ritiro, Filippo Caspoli (4.2, n.3)-Claudio Masinelli (4.3) 6-3, 6-1, Giorgio Vocaturo (4.2, n.4)-Gianpaolo Magnani (4.3) 6-0, 6-1, Davide Bernabini (4.2, n.5)-Andrea Giuliani (4.2) 2-6, 6-2, 10-6.

Tabellone 4.1, turno di qualificazione: Luca Zanca (4.1)-Davide Pierini (4.1, n.8) 6-3, 6-2, Daniele Miani (4.1, n.6)-Leone Bertaccini (4.1) 6-7, 6-1, 10-6, Alessandro Falzoni (4.1)-Andrea Bernardi (4.1, n.7) 6-0, 6-1.

Nel tabellone 3.5-3.2 le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.2 Luca Ruggeri, Alberto Scafoletti, Alessandro Bocchini, Marco Cola, Filippo Fracassi, Alessandro Monti, Alessio Argnani, Luca Battistini, Pietro Rossi, Andrea Severi, Guido Giugliano e Filippo Marcaccini. Poi il tabellone dei 3.1 che vede come principali big i 3.1 Davide Ruggeri, Mattia Sartoni, Riccardo Livi, Iangrabriel Ferrara, Francesco Pazzaglini, Edoardo Pozzi, Andrea Scazzieri, Ernesto Stentella Liberati, Gianfilippo Falconi, Marco Menichetti ed Alessandro Casanova.

I big sono il 2.1 Daniel Bagnolini ed i 2.5 Diego Orlando, Mattia Benedetti, Federico Baldinini, Mattia Bandini. Enea Vinetti e Jamal Urgese.

VISERBA. Avanza sui campi del Tennis Club Viserba il torneo di Prequali Ibi di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 4 ottobre.

Conquistano il 3° turno nel tabellone finale Tiziano Leonardi (Misano Sporting Club), Pierluigi Pennacchini (Misano Sporting Club), Stefano Rabitti (Ct Cicconetti) e Tommaso Crescentini (360 Sport Morciano)

Tabellone principale, 1° turno: Nicolò Mussoni (4.4)-Manuel Felciani (4.4) 6-3, 6-3, Claudio Focchi (4.5)-Marcello Maggioli (Nc) 3-6, 6-4, 10-7, Simone Maggioli (4.5)-Matteo Focchi (4.5) 6-4, 3-6, 10-7, Mauro Nicoletti (4.5)-Mauro Piastra (Nc) 4-6, 6-2, 10-2, Cristian Pucci (4.4)-Renzo Bucci (4.4) 6-2, 4-6, 10-7, Marco Sartini (4.5)-Francesco Rosa (4.5) 6-1, 6-2.

2° turno: Francesco Viret (4.3)-Manuel Rossi (4.3) 6-4, 6-2, Francesco Saverio Gerboni (4.4)-Marco Bianchi (4.4) 6-4, 6-0, Leonardo Giuliani (4.3)-Filippo Ricciardi (4.3) 6-3, 6-2, Marco Benassi (4.3)-Lorenzo Scarpellini (4.3) 6-3, 6-1, Tiziano Leonardi (4.3)-Giammarco Fratti (Nc) 6-0, 6-1, Pierluigi Pennacchini (4.3)-Dante Bevilacqua (4.3) 6-4, 6-4, Stefano Rabitti (4.5)-Giorgio Nardini (4.3) 6-2, 6-1, Danilo Panciocco (4.3)-Pietro Paolo Nordio (Nc) 6-1, 6-1, Lorenzo Salvoni (4.3)-Giulio Grossi (4.5) 6-0, 6-3, Tommaso Crescentini (4.4)-Pierluigi Giannini (4.2) 7-6, 5-7, 10-8.

Nel torneo di doppio le teste di serie sono andate nell’ordine a Cardinali-De Angeli e Milano-Amadio.