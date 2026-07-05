Tennis, nel vivo l’Open del Venustas e il “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini” a Cattolica

IGEA MARINA. Si fa sul serio sui campi del Circolo Tennis Venustas nel torneo nazionale Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi, un torneo che terrà banco fino al 12 luglio.

Brillano nel tabellone di 3° Francesco Bellarmino, Alessandro Monti, Guido Giugliano e Gianfilippo Falconi.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Alessandro Giannini (4.1, n.1)-Paolo Bernardini (4.3) 6-4, 6-2, Manuel Gentile (4.3)-Matteo De Angeli (4.2, n.8) 7-6 (5), 6-3.

Sezione di 3° categoria, 2° turno: Filippo Pracucci (3.5)-Francesco Bagli (3.4) 4-6, 6-2, 10-7, Giovanni Fabiani (3.4)-Mario Borghi (3.4) 6-1, 6-3, Giacomo Francini (4.1)-Matteo Coppini (3.4) 6-2, 6-0, Mauro Antonelli (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-0, 1-0 e ritiro.

3° turno: Filippo Fracassi (3.2)-Claudio Valerio Calabrese (3.3) 6-2, 2-6, 10-5, Julian Manduchi (3.1)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-4, 6-3, Francesco Bellarmino (3.3)-Jeremiah Tiger Pfister (3.2) 1-6, 7-6 (5), 10-8, Alessandro Monti (3.2)-Valerio Carli (3.3) 6-2, 6-2, Guido Giugliano (3.3)-Marco Cola (3.2) 6-4, 6-2, Gianfilippo Falconi (3.1, n.11)-Francesco Mazzotti (3.3) 7-5, 7-5.

Sorteggiato intanto il tabellone finale che vede nel ruolo di prime teste di serie nell’ordine il 2.3 Nicola Filippi, i 2.5 Edoardo Pagnoni, Federico Baldinini, Luca Bartoli, i 2.6 Diego Orlando, Jacopo Martinelli, Mattia Benedetti e Giovanni Femia.

CATTOLICA. Al Circolo Tennis Cerri di Cattolica è partito il torneo nazionale Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini” che terrà banco fino al 18 luglio con un montepremi complessivo, tra maschile e femminile, di 4000 euro.

Nel maschile sono 83 i giocatori al via. Si parte con il tabellone dei 3° nel quale le teste di serie sono state assegnate nell’ordine ai 3.1 Leonardo Romano, Pietro Spezi, Alessandro Marcantoni, Gianfilippo Falconi, Francesco Mandelli, Leonardo Bartoletti, William Di Marco, Enea Carlotti, Luca Lorenzi, Pietro Matteini e Lorenzo Ravaglia. Nel tabellone finale, ricco di spunti tecnici di interesse, occupano i primi posti del seeding il 2.2 Alberto Morolli, i 2.4 Fabio Leonardi, Noah Canonico, Jacopo Antonelli, Luigi Valletta e Dennis Ciprian Spircu ed i 2.5 Luca Bartoli e Jacopo Fiorini.

Brillano nel tabellone di 3° Matteo Silvagni, Gianfilippo De Palma, Cesare Andrea Castellani e Davide Bolzoni.

Tabellone di 3°, 2° turno: Juri Gabellini (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 3-6, 6-1, 10-7, Matteo Silvagni (3.4)-Edoardo Baccini (3.5) 6-2, 6-0, Gianfilippo De Palma (3.4)-Luca Vimini (3.4) 6-3, 6-2, Alessandro Angeletti (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 6-4, 6-3, Andrea Filanti (3.3)-Luca Blatti (3.3) 6-2 e ritiro.

3° turno: Cesare Andrea Castellani (3.3)-Villiam Ricci (3.5) 6-1, 6-2, Davide Bolzoni (3.2)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-3.

Anche nel femminile (38 al via) si parte con il primo tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 3.1 Marta Bertozzi, Margherita Busi, Francesca Mora, Diletta Sabbioni, Carlotta Mercolini ed Aurora Baldassarri. Nel tabellone finale guida le fila la 2.4 ravennate Emma Valletta, seguita da Margherita Serena Paris (2.4), Azzurra Cremonini (2.4), Agnese Stagni (2.5), Arianna Ovarelli (2.5), Lavinia Guerresco (2.5), Ilaria Rondinelli (2.5) e Virginia Proietti (2.5). Partono con il piede giusto Emma Pelliccioni, Bianca Cecchini e Cecilia Rondinelli.

Tabellone di 3°, 2° turno: Emma Pelliccioni (3.4)-Aurora Sartore (3.3) 6-2, 6-0, Cecilia Rondinelli (3.3)-Giulia D’Altri (3.2) 6-3, 6-3, Bianca Cecchini (3.2)-Camilla Mazzola (3.2) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Roberto Scaioli, direttrice di gara Francesca Cerri.