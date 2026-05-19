Tennis, nel vivo l’Emilia Romagna Junior Tour del Villa Carpena

FORLI’. Raffica di match al Tennis Villa Carpena di Forlì dove va in scena un grande appuntamento con il tennis giovanile di alto livello. Si sta giocando infatti una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile che raduna al via ben 188 giocatori in sei tabelloni. Nell’Under 12 femminile 2° turno: Erica Garavini-Vittoria Ragazzini 6-4, 4-6, 10-5, Isabella Dalmonte-Anna Santi 4-6, 6-0, 10-4, Ginevra Altavilla-Anna Boschi 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile secondo tabellone, 2° turno: Manuel Vacca-Tommaso Drei 6-3, 6-1, Matteo Silvani-Leonardo Berti 6-0, 6-0, Davide Crociani-Alessandro Guidotti 6-4, 6-3, Liam Lanzoni-Leonardo Ziosi 6-2, 6-7, 10-5. 3° turno: Alessio Morozzi-Ludovico Tura (n.6) 6-2, 3-6, 10-3, Nicolò Pazzaglini-Gabriele Massa 6-3, 6-1, Giacomo Barbieri-Michele Nanni 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 femminile turno di qualificazione: Giulia Bartoccini-Maria Vittoria Caggianese 6-3, 6-3, Lavinia De Franco (n.1)-Bianca Rasi 6-2, 6-0.

Nel tabellone maschile primo tabellone, 4° turno: Giacomo Forti-Alessandro Morigi 6-2, 6-2, Andrea Caminati-Lorenzo Aloisi 6-0, 6-1, Diego Casadei-Filippo Drudi 7-5, 6-2, Gianmaria Marchi (n.7)-Riccardo Cenerelli 6-3, 6-2, Denny Bentini-Leon Francesco Benericetti 6-4, 6-3.

Turno di qualificazione: Giulio Matteo Barani (n.3)-Marco Pirini 6-1, 6-2, Diego Barchi-Davide Bendandi (n.4) 6-4, 6-4, Giacomo Forti-Jacopo Massa 6-4, 6-4, Luca Magnoni (n.6)-Nicolò Tudini 6-1, 3-6, 10-7,

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.