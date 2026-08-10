Tennis, nel vivo il Terza del Paradiso e il Trofeo del Gavettone del Venustas

CESENATICO. Primi match nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Nel secondo tabellone maschile approdano al 4° turno Luca Donati, Nicholas Viroli, Elia Farneti e Roberto Cerioli.
Secondo tabellone, 1° turno: Daniele Fantini (Nc)-Andrea Bianchi (4.6) 6-1, 6-1, Alex Guidi (Nc)-Andrea Razzani (4.6) 6-3 e ritiro, Marco Lorenzi (4.5)-Filippo Morigi (Nc) 6-0, 6-1.
2° turno: Riccardo Marino (4.4)-Paolo Sabatini (4.4) 6-1, 3-6, 10-5, Edoardo Venturi (4.5)-Mattia Colacone (Nc) 6-0, 6-1, Alessandro Nicolini (4.4)-Alessandro Monti (4.4) 6-3, 6-2.
3° turno: Luca Donati (4.5)-Fabrizio Pucci (4.3) 6-4, 7-5, Nicholas Viroli (4.5)-Marco Gottardo Mellina (4.3) 6-3, 6-4, Elia Farneti (4.3)-Gianpaolo Magnani (4.4) 6-2, 6-4, Carlo Bega (4.2)-Davide Alessandro Gagliardi (4.3) 7-6 (3), 6-2, Roberto Cerioli (4.2)-Andrea Tassera (4.4) 6-0, 6-1.
Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Nicole Colonna, Marianna Meroni ed alle 4.2 Rodica Chis Frida e Stefania Ciucci. Nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Valentina Giulianini (3.2), n.3 Caterina Cova (3.3), n.4 Martina Orsini (3.3).
1° turno: Lorena Maritza Penate (Nc)-Erika Roncagli (Nc) 6-4, 3-6, 10-8.
Il giudice di gara è Marco Fucci.
IGEA MARINA. Avanza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. In bella evidenza nel tabellone di 4° Francesco Saverio Gerboni, Tommaso Crescentini, Carlo Alberto Brunelli e Massimiliano Grisanti.
Tabellone di 4°, 1° turno: Claudio Focchi (4.6)-Enrico Fantini (Nc) 4-6, 7-5, 10-2,
2° turno: Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Filippo Sartini (4.5) 6-3, 6-2, Tommaso Crescentini (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Carlo Alberto Brunelli (4.4)-Francesco Visino (4.4) 6-3, 3-6, 12-10, Alberto Tomassini (4.5)-Angelo Neri (Nc) 6-3, 6-0, Alberto Ioli (4.4)-Paolo Santarini (4.4) 6-2, 7-5, Danilo Panciocco (4.5)-Matteo Santarini (Nc) 6-4, 7-5, Matteo Casalboni (Nc)-Massimo Casali (4.5) 6-1, 6-1, Fabrizio Masetti (4.4)-Matteo Zanotti (4.4) 6-3, 6-3, Massimiliano Grisanti (4.5)-Severino Brocca (4.6) 6-3, 7-5.
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.