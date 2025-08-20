Tennis, nel vivo il Memorial “Cavioli” al Tc Viserba, il trofeo “Nitrocolor” al Tre Colli Brisighella, l’Under 12 del Cerri e l’Under 14 del Valle del Rubicone

VISERBA. Entra nel vivo il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi.Nel tabellone di 3° brillano Luca Lorenzi ed Alberto Maria Mami, si qualificano Gianfilippo Falconi e Leonardo Baldoni.4° turno: Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Alessandro Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Jacopo Montoneri (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 6-2, Luca Lorenzi (3.3)-Elia Lazzeri (3.2) 4-6, 6-2, 10-7, Michele Tonti (3.3)-Frederick Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Emanuele Ascani (3.4)-Leonardo Bartoletti (3.2) 6-2, 0-6, 10-8, Alberto Maria Mami (3.2)-Leonardo Carioni (3.3) 6-4, 6-2, Francesco Pazzaglini (3.3)-Federico Attanasio (3.2) 6-0, 6-2. Turno di qualificazione: Gianfilippo Falconi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.9) 6-2, 7-5, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Emanuele Bonfatti (3.2) 6-1, 6-1.Si qualifica per il tabellone finale anche Alessandro Ferrari (3.1, n.1).Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.Intanto si avvia alle battute finali, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino a venerdì.Le prime a conquistare i quarti sono state la cesenate Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) e la pesarese Anna Pierini (Coopesaro Tennis).Ottavi: Camilla Fabbri (2.6, n.4)-Diamante Campana (3.2) 6-2, 6-1, Anna Pierini (2.6)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-0, 6-0. BRISIGHELLA. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, del Circolo Tre Colli di Brisighella, il 1° trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 24 agosto. Nel maschile quarti per Luca Prati, Federico Antonini ed Edoardo Belletti.Maschile, tabellone finale, 1° turno: Alessandro Claysset (3.5)-Stefano Caroli (4.1) 6-3, 6-1, Luca Vincenzi (3.5)-Giampiero Melandri (4.3) 7-6 (2), 6-2, Paolo Ranzi (3.5)-Raffaele Mazzoli (4.1) 7-6 (7), 7-6 (4), Matteo Rossi (3.5)-Daniele Bertozzi (4.2) 6-7 (8), 6-1, 11-9. 2° turno: Luca Prati (3.5)-Ian Catallo (3.3, n.5) 7-6 (1), 6-4, Federico Antonini (3.3, n.6)-Stefano Ceroni Rinaldi (3.5) 6-3, 6-2. Quarti anche per Edoardo Belletti (3.3, n.7).Nel femminile prima sezione con n.1 Claudia Filippini (4.2), nel tabellone finale guida il gruppo la 3.2 Diletta Sabbioni. Turno di qualificazione: Claudia Filippini (4.2, n.1)-Daniela Vecchi (Nc) 6-0, 6-1.Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.CATTOLICA. Macina risultati il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica.Nel femminile quarti per Viola Rapaccioni, Benedetta Mineo e Nicole Colonna.Ottavi: Viola Rapaccioni-Giulia Natali 6-0, 6-2, Benedetta Mineo-Sol Francini 3-6, 6-1, 10-0, Nicole Colonna-Sofia Sanchi 6-3, 7-5.Nel maschile (50 giocatori al via) in bella evidenza Achille Amadio e Michele Bigliosi.Sezione di 4°, 4° turno: Achille Amadio-Leonardo Glorio 6-4, 6-2, Michele Bigliosi-Rodrigo Coppa 6-3, 7-5.GATTEO. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 14 organizzato dal Tennis Valle del Rubicone, il 4° trofeo “Sidermec” che terminerà il 24 agosto con le finali. Sono 39 i giocatoti al via nei due tabelloni in programma. Femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Lucia Tarlazzi (n.1)-Giulia Conti (n.2) 6-2, 2-6, 10-8.Nel maschile, primo tabellone, 4° turno: Leonardo Conti-Manuel Morini 6-4, 6-7, 10-7, Gabriele Barbieri-Filippo Ricciardi 7-5, 6-0. Turno di qualificazione: Francesco Camagni (n.1)-Marco Bonora 6-3, 6-2, Andrea Fabbri (n.3)-Giacomo Manuzzi 6-4, 6-4.Il giudice di gara è Massimo Carli.