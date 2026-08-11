Tennis, nel vivo il “Golfetta” Open del Ct Rimini e l’Open femminile del Tc Viserba

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Beniamino Savini in Austria
Beniamino Savini in Austria

RIMINI. E’ in pieno svolgimento il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta Open” dotato di 3000 euro di montepremi. Sono 69 i giocatori in campo fino alle finale in programma il 16 agosto.

Al 3° turno del tabellone finale Beniamino Savini, Massimiliano Zamagni, Riccardo Muratori ed Alberto Maria Mami.

Tabellone finale, 2° turno: Beniamino Savini (2.7)-Andrea Modenese (2.8) 6-3, 6-0, Pietro Bramanti (2.7)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-3, 6-4, Alex Romano (2.7)-Alessandro Naso (3.1) 2-6, 6-1, 12-10, Massimiliano Zamagni (2.8)-Enea Sabatini (2.8) 6-3, 7-5, Riccardo Muratori (2.7)-Giorgio Vignozzi (2.8) 6-3, 1-6, 12-10, Andrea De Luca (2.7)-Pietro Corbelli (3.3) 6-3, 7-5, Marco Giangrandi (2.8)-Enea Castelvetro (2.8) 6-0, 2-0 e ritiro, Andrei Matei Ganea (3.1)-Marco Modenese (2.7) 6-1, 6-2, Alberto Maria Mami (2.8)-Andrea Monti (2.8) 6-4, 6-0.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.

VISERBA. Vanno in scena i match del tabellone finale nel torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto. Dal tabellone di 3° viene promossa Lucrezia Vanni (Tc Faenza), all’esordio nel main-draw a segno Giorgia Marconi (Tc Ancona).

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (3.2, n.6)-Laura Manizza (3.2) 6-1, 6-4.

Tabellone finale, 1° turno: Laura Garofalo (2.8)-Federica Luppi (3.2) 6-4, 6-7, 11-9, Lisa Pierini (2.8)-Giulia Nobili (3.2) 6-4, 7-6, Giorgia Marconi (2.8)-Lucrezia Lolli (3.1) 7-5, 6-2.

Oggi cinque match dalle 16.30.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

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