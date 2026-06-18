Tennis, nel vivo il “Circolino Open by Galvanina” al Ct Rimini, l’Open “Globus” al Ct Cervia e il trofeo “R.S.” al Forum

RIMINI. Si è allineato ai quarti sui campi del Ct Rimini il torneo nazionale femminile dotato di 3000 euro di montepremi, sempre targato “Circolino Open by Galvanina”. Avanzano le giovani promesse del tennis romagnolo, Rachele Franchini, Evelyn Amati, Agnese Stagni e Vittoria Muratori.
Tabellone finale, ottavi: Vittoria Modesti (2.5)-Gaia Donati (2.5) 6-3, 6-2, Rachele Franchini (2.7)-Beatrice Guccione (2.5, n.4) 6-0, 5-7, 10-8, Agnese Stagni (2.5, n.5)-Sandy Mamini (2.6) 6-3, 7-6, Evelyn Amati (2.7)-Anna Pierini (2.5) 6-2, 6-0, Vittoria Muratori (2.6)-Clara Sansoni (2.6) 6-4, 6-3.
CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro.
Secondo tabellone, 2° turno: Gian Franco Corrado (4.2)-Marco Gottardo Mellina (4.3) 6-1, 6-2, Massimo Bartoli (4.3)-Claudio Masinelli (4.3) 6-1, 6-1.
3° turno: Francesco Montebugnoli (4.1)-Massimiliano Candolfo (4.1) 6-4, 6-2, Andrea Ridolfi (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-4, 6-1, Matteo Cavedoni (4.1)-Andrea Bernardi (4.1) 6-2, 6-1, Luca Zanca (4.1, n.1)-Umberto Baldini (Nc) 6-0, 6-2,
Turno di qualificazione: Daniele Miani (4.1)-Luca Di Giovanni (4.1, n.4) 6-3, 6-2.
Nel femminile le giocatrici da battere sono le 2.5 Camilla Fabbri, Ilaria Rondinelli ed Agnese Stagni. Si parte con il tabellone di 3° nel quale la n.1 è Aurora Baldassarri (3.1).
Il giudice di gara è Paolo Pambianco.
FORLI’. Si gioca al Forum il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”, che vede al via ben 114 giocatori, limitati a 80. Il torneo terrà banco fino al 28 giugno ed è diretto dalla giudice di gara Benedetta Tolomei. Si qualificano per il tabellone finale Giulio Negrini, Giovanni Sgarbi, Daniele Bravi e Giulio Casadei.
Turno di qualificazione: Filippo Foschi (4.1, n.5)-Leone Bertaccini (4.3) 6-3, 7-5, Luca Di Giovanni (4.1, n.7)-Cristian Barasa (4.2) 6-1, 4-4 e ritiro, Pietro Martines (4.1, n.8)-Francesco Moretti (4.2) 6-2, 6-2, Marco Martelli (4.1)-Alessandro Nanni (4.1, n.1) 6-0, 4-6, 10-5, Alessandro Silvestroni (4.2)-Andrea Piccone (4.1, n.4) 6-3, 6-1, Filippo Ruggeri (4.1, n.6)-Davide Pierini (4.2) 6-4, 6-3, Giulio Negrini (4.1)-Cristiano Pinna (4.1, n.2) 7-5, 6-1, Giovanni Sgarbi (4.2)-Leone Franchi (4.1, n.3) 6-3, 6-4, Daniele Bravi (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.11) 1-6, 6-1, 10-5, Giulio Casadei (4.1, n.10)-Simone Fantini (4.2) 6-3, 7-6 (5). Si qualifica anche Leo Piraccini (41, n.9).