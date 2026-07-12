Tennis: nel vivo il “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini” del Cerri, al via domani l’Open “Club Ipodromo-Tennissimo”

CATTOLICA. Entra decisamente nel vivo al Circolo Tennis Cerri di Cattolica il torneo nazionale Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini” che terrà banco fino al 18 luglio con un montepremi complessivo di 4000 euro.
Nel torneo maschile conquistano il 4° turno Luca Padovani (Ct Rimini), Marco Chiarello (Forum Forlì) ed Elio Testi (Ct Correggio).
Tabellone finale, 2° turno: Enea Carlotti (3.1)-Ettore Moretti (2.8) 6-2, 2-6, 10-8, Beniamino Savini (2.7)-Pietro Spezi (3.1) 6-2, 6-3.
3° turno: Enea Vinetti (2.6)-Riccardo Donato Logrippo (2.7) 1-6, 6-1, 10-5, Riccardo Rotilio (2.6)-Riccardo Muratori (2.7) 7-5, 3-6, 10-7, Federico Strocchi (2.6)-Giulio Zamboni Campadelli (2.8) 6-1, 6-2, Daniel Tonucci (2.6)-Leonardo Romano (3.1) 6-3, 6-0, Alessandro Marcantoni (3.1)-Gabriele Sgroi (2.7) 7-6, 6-3, Luca Padovani (2.8)-Alessandro Califano (2.6) 6-4, 6-2, Marco Chiarello (2.6)-Enea Sabatini (2.8) 6-3, 6-3, Elio Testi (2.7)-Alessandro Naso (3.1) 6-1, 6-1.
Nel femminile conquistano il 3° turno Viola ed Evelyn Amati, entrambe del Tc Viserba, con la prima già nei quarti per il forfait della sua avversaria, la 2.5 Lavinia Guerresco (n.6).
1° turno tabellone finale: Rachele Franchini (2.7)-Marta Bertozzi (3.1) 6-1, 6-1, Francesca Mora (3.1)-Matilde Morri (2.7) 7-5, 5-7, 10-8. 2° turno: Aurora Gibellieri (2.6)-Alice Rossi (2.8) 6-4, 6-0, Alice Stella (2.7)-Martina Ruggeri (2.7) 6-4, 6-3, Sara Chierici (3.1)-Alice Battistelli (2.7) 6-2, 7-5, Evelyn Amati (2.7)-Gioia Bassi (3.1) 6-3, 2-6, 10-5, Viola Amati (2.7)-Margherita Busi (3.1) 6-7, 6-3, 12-10.
Il giudice di gara è Roberto Scaioli, direttrice di gara Francesca Cerri.
CESENA. Scatta domani il torneo nazionale Open femminile Club Ippodromo-Tennissimo sui campi del Tc Ippodromo. E’ un torneo dotato di 600 euro di montepremi che terrà banco fino al 26 luglio. Sono 31 le giocatrici al via, si parte con il tabellone 4.1-3.4 che vede nel ruolo di teste di serie la 3.4 Sofia Muccinelli, a seguire il tabellone delle 3.2-3.1 capeggiato dalle 3.1 Giulia Bancale, Carolina Bondi, Sofia Baldani e Margherita Busi. Nel tabellone finale n.1 Giulia Tozzola (2.4), n.2 Ilaria Rondinelli (2.5), n.3 Gaia Donati (2.5), n.4 Camilla Fabbri (n.4).
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.