Tennis: nel vivo i tornei Under all’Up Torre Pedrera, al Cicconetti, al Cerri e a Cervia

TORRE PEDRERA. Al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera è giunto alle battute finali il torneo nazionale Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile il primo finalista è Luca Magnoni (Tc Riccione), semifinali per Riccardo Piraccini e Gianmaria Mussoni.

Quarti: Riccardo Piraccini (n.4)-Jonathan Ortenzi 6-2, 2-6, 10-6, Riccardo Degli Angeli-Timofey Levchenko (n.3) 5-7, 7-5, 10-6, Gianmaria Mussoni (n.1)-Tommaso Lenzi 7-5, 1-6, 11-9, Luca Magnoni-Francesco Zanzini (n.2) 6-3, 6-2. Semifinale: Magnoni-Degli Angeli 5-7, 6-4, 10-7.

Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Alice Gaboardi (Ct Bologna).

Quarti: Anna Maria Magnani-Rebecca Raggini 6-0 6-1. Semifinale: Alice Gaboardi (n.1)-Lucia Di Felice 5-7, 6-0, 10-4.

Nell’Under 16 maschile finale per Leonardo Carioni (Ct Massa Lombarda).

Quarti: Alessandro Casanova (n.4)-Daniele Vittoria 6-2, 6-1, Jacopo Andruccioli (n.3)-Nicolò Della Chiara 6-3, 6-1, Leonardo Carioni (n.2)-Leonardo Tana 6-4, 7-6. Semifinali anche per Nicolas Conti (n.1). Semifinale: Leonardo Carioni (n.2)-Jacopo Andruccioli 6-4, 4-2 e ritiro.

Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.

RIMINI. Sui campi del Circolo Tennis Cicconetti va in scena il torneo nazionale giovanile, il trofeo “Design Patrimoniale” Under 12 e 16, maschile e femminile. Sono 35 i giocatori iscritti nei quattro tabelloni in programma, agli ordini del giudice di gara Simone Lusini, mentre il direttore di gara è Massimiliano Agnello.

Nel femminile Under 12 semifinali per Ginevra Baronciani e Stefania Medeea Samoila.

Quarti: Ginevra Baronciani-Adele De Sio 6-4 e ritiro, Stefania Medeea Samoila-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 maschile avanza nel tabellone finale Alessandro Bisi.

Turno di qualificazione: Giovanni Genghini (n.2)-Federico Cecchi 6-2, 6-4. 1° turno tabellone finale: Alessandro Bisi-Ettore Guidi 6-0, 6-1.

Nell’Under 16 maschile ottavi: Marco Fuschillo-Samuel Cavallini 7-6, 2-2 e ritiro.

CATTOLICA. Va in scena sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile. Nel maschile si qualificano Kevin Mastrangelo, Jonathan Ortenzi e Diego Barchi.

Nel maschile Sezione di 4° categoria, 3° turno: Andrea Bellavista-Riccardo Tarricone 6-1, 6-0. Turno di qualificazione: Elia Samorè (n.3)-Alex Fregnani 6-4, 6-2, Jonathan Ortenzi (n.2)-Pietro Rambelli 6-0, 6-3, Diego Barchi (n.4)-Pietro Rovinelli 6-4, 6-4. Si qualifica anche Kevin Mastrangelo.

Nel tabellone finale n.1 Riccardo Paolini, n.2 Leonardo Cenciarini, n.3 Alessandro Marcolini.

Nel femminile avanzano Bianca Fabbri ed Anna Gennari, si qualifica Nicole Colonna.

4° turno: Bianca Fabbri-Adele Fiorani 3-6, 6-3, 10-8, Anna Gennari-Cecilia Corbelli 6-1, 6-4. Turno di qualificazione: Nicole Colonna (n.3)-Bianca Rasi 6-2, 1-6, 10-8.

Nel complesso sono 56 i giocatori in campo nei due tabelloni, 36 nel maschile e 20 nel femminile, agli ordini del giudice di gara Paolo Calbi, mentre Francesca Cerri è la direttrice di gara.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale giovanile organizzato dal Circolo Tennis Cervia. Si tratta del torneo Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 46 giocatori nei quattro tabelloni in programma, di questi 19 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 maschile semifinali per Francesco Di Lena ed Elia Pini.

1° turno tabellone finale: Mattia Allegri-Davide Marchioni 6-3, 6-2. Quarti: Francesco Di Lena-Filippo Jay Farolfi 7-6, 2-6, 10-2, Elia Pini-Edoardo Alessi 6-3, 6-1.

Under 10 femminile, 1° turno: Iana Huszar-Lucrezia Lolli 7-6, 6-1.

Nell’Under 12 maschile Ottavi per Lorenzo Corrado e Liam Lanzoni.

Turno di qualificazione NC: Matteo Stargiotti-Michele Cortesi 6-1, 6-2, Edoardo Suprani-Matias Sanna 6-3, 6-2.

2° turno tabellone finale: Lorenzo Corrado-Edoardo Garoia 7-6, 7-5, Liam Lanzoni-Tommaso Pambianco 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 femminile la n.1 è Noemi Gallina.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttore di gara Manuel Schuett.