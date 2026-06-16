Tennis: nel vivo i Terza al Paradiso e al Vallesavio, e il Quarta al Ten Sport Center

CESENATICO. Il Centro Tennis Paradiso ospita il torneo nazionale di 3° categoria femminile. Si qualificano per il tabellone finale Vittoria Andreani (Ct Cesena), Rodica Chis Frida (Ct Cesena) e Luana Lanfranchi (Russi Sporting Club).

Primo tabellone, 2° turno: Rita Sacchetti (4.4)-Francesca Ghigi (4.3) 6-0, 6-2.

Turno di qualificazione: Vittoria Andreani (4.3)-Emma Moroni (4.2, n.4) 6-0, 6-3, Rodica Chis Frida (4.2, n.3)-Danila Diano (4.4) 6-4, 3-6, 11-9, Luana Lanfranchi (4.2)-Eisabetta Dallari (4.1, n.2) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

MERCATO SARACENO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che terrà banco fino al 21 giugno, diretto dal giudice di gara Loredana Amadori (direttore di gara Marino Brunelli). Approdano agli ottavi Matteo Segreti, Raffaele Brunelli ed Andrea Pacchioni.

Tabellone finale, 2° turno: Andrea Rinaldi (3.5)-Mirco Boschi (4.1) 6-4, 6-4.

3° turno: Matteo Segreti (3.5)-Luca Franceschini (3.4) 6-2, 6-1, Raffaele Brunelli (3.5)-Yari Mussoni (3.4) 7-6 (4), 6-2, Andrea Pacchioni (3.4)-Daniele Lusini (3.5) 6-1, 4-0 e ritiro.

Quarti per Francesco Maestri (3.5).

Nel femminile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Cecilia Spighi ed alla 4.3 Vittoria Andreani.

2° turno: Sophia Tombaccini (Nc)-Chiara Gatti (4.6) 6-2, 7-5. Turno di qualificazione: Vittoria Andreani (4.3, n.2)-Morena Dell’Amore (Nc) 6-2, 6-2.

CERVIA. Avanza il torneo di 4°, maschile e femminile, del Ten Sport Center. Sono ben 113 gli iscritti nel maschile, si parte con la sezione Nc-4.5. A segno nel tabellone finale Magnani, Catani, Ancarani e Dell’Aquila.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Marco Lorenzi (4.5, n.3)-Luca Guerrini (Nc) 7-6, 6-4, Alessandro Donati (4.5, n.4)-Mauro Bronzato (4.6) 6-3, 3-6, 10-8, Giulio Paolantonio (4.5, n.1)-Tommaso Brasey (4.6) 6-7, 6-3, 12-10, Maurizio Ceroni (4.5, n.5)-Federico Music (Nc) 6-0, 6-2, Filippo Dal Borgo (4.6, n.6)-Lorenzo Belli (Nc) 6-2, 6-4, Andrea Gobbi (4.6, n.9)-Giorgio Fracchetti (Nc) 6-3, 4-6, 10-2, Andrea Bussi (Nc)-Ashvin Selvam (4.6, n.10) 6-1, 6-4.

Tabellone finale, 2° turno: Giampaolo Magnani (4.4)-Mariano Gabriele Herrera Darias (4.5) 6-3, 6-0, Enea Catani (4.4)-Alexandr Marchevskiy (4.4) 6-4, 6-4, Leonardo Ancarani (4.4)-Francesco Visino (4.4) 7-6, 6-2, Enrico Lugaresi (4.4)-Alberto Ioli (Nc) 6-1, 6-3, Pierfrancesco Dell’Aquila (Nc)-Luigi Vicari (4.4) 6-2, 6-4.

Nel femminile (17 al via) teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Chiara Massari, Cecilia Spighi, Barbara Salvi e Melania Vancini. 1° turno: Chiara Iacconi (Nc)-Sofia Fusconi (Nc) 6-1, 6-0.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato, il torneo terrà banco fino al 21 giugno.