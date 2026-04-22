Tennis, nel vivo i Terza al Paradiso Cesenatico e all’Alleanza Sportiva Riccione

CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.
Conquistano i quarti Andrea Monti (Ct Cesena), Leonardo Bartoletti (Valmarecchia Sporting Club) ed Enea Carlotti (Ct Cicconetti).
Tabellone finale, 5° turno: Tommaso Venturini (3.2)-Luca Franceschini (3.5) 4-6, 6-3, 10-6, Riccardo Briganti (3.1, n.9)-Edoardo Belletti (3.2) 6-4, 6-1, Tommaso Zanzini (3.2)-Oscar Bisacchi (3.3) 6-2, 6-1, Lorenzo Di Perna (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.6) 7-6 (7), 6-3, Tommaso Servadei (3.1, n.8)-Francesco Cuppi (3.2) 7-5, 6-1, Marco Cola (3.2)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-2, 7-6 (6).
Ottavi: Felix Legnani (3.1, n.2)-Luca Prati (3.3) 6-7 (2), 6-4, 12-10, Andrea Monti (3.1, n.11)-Lorenzo Di Perna (3.2) 6-0, 6-1, Leonardo Bartoletti (3.1, n.3)-Filippo Minotti (3.2) 6-1, 6-2, Enea Carlotti (3.1, n.7)-Alessandro Capodimonte (3.1, n.10) 6-2, 6-3.
Nel femminile disco verde per Paola Mordini, Sara Guermandi, Martina Orsini e Giulia D’Altri.
Secondo tabellone, 3° turno: Paola Mordini (3.4)-Valentina Giulianini (3.2) 6-1, 6-0, Sara Guermandi (3.2)-Jessica Barbieri (3.3) 6-1, 6-3, Martina Orsini (3.3)-Lucrezia Vanni (3.2, n.1) 6-1, 6-2, Giulia D’Altri (3.2, n.2)-Paola Israelachvili (3.3) 6-4, 6-7 (4), 10-2.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 26 aprile.
RICCIONE. Avanza sui campi del Circolo Alleanza Nazionale di Riccione il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori. Subito a segno nel main-draw Villiam Ricci (Ct Cerri), Gabriele Pistorale (Siro Tennis Bologna) e Daniel Pellegrini (Asbi Imola).
Primo tabellone, turno di qualificazione: Marco Mazza (4.1, n.3)-Matteo De Angeli (4.2) 6-4, 3-6, 10-8, Adriano Amadio (4.1, n.4)-Loris Volpinari (4.2) 6-4, 6-1, Pietro Aldo Ferioli (4.1, n.5)-Nicola Terenzi (4.2) 6-1, 6-4, Claudio Sanchioni (4.1, n.1)-Roberto Sanzani (4.2) 5-4 e ritiro, Paolo Briolini (4.1, n.2)-Tommaso Turchi (4.2) 6-3, 5-7, 10-7, Loris Pasini (4.1, n.9)-Luca Pagnini (4.2) 6-2, 6-3, Claudio Marcantoni (4.1, n.11)-Davide Pierini (4.2) 6-2, 6-0, Christian Nicolini (4.2)-Maurizio Bologna (4.1, n.12) 6-4, 6-7, 14-12, Alessio Simoncelli (4.1, n.13)-Francesco Semprini (4.2) 6-4, 6-2, Gabriele Stirati (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1, n.14) 6-4, 6-4, Fulvio Cesari (4.1)-Lorenzo Accreman (4.1, n.15) 6-3, 2-6, 10-7.
Si qualificano anche Matteo Della Biancia (4.2) e Giovanni Maria Monti (4.1, n.8).
1° turno tabellone finale: Villiam Ricci (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 6-1, 6-3, Daniel Pellegrini (4.1)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-4, 6-0, Gabriele Pistorale (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 2-0 e ritiro.