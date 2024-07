Tennis, nel vivo gli Open del Tc Ippodromo e del Ten Sport Center

CESENA. In pieno svolgimento il torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Ippodromo Cesena dotato di 1000 euro di montepremi. Sono ben 87 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 28 luglio. Nel tabellone di 3° teste di serie nell’ordine ai 3.1 Gian Marco Ricci, Beniamino Savini, Enea Vinetti, Edoardo Pozzi, Giacomo Ercolani, Alessandro Manco, Gabriele Sgroi e Leone Spadoni. In bella evidenza Christian Ottaviani, Alex Balducci, Rocco Albini ed Alessandro Monti.

2° turno: Christian Ottaviani (3.3)-Marco Cola (3.3) 4-6, 6-2, 10-4, Alex Balducci (3.4)-Alessio Argnani (3.4) 6-2, 6-1, Rocco Albini (3.5)-Stefano Cenni (4.1) 6-2, 6-3, Andrea Rinaldi (4.1)-Marco Piraccini (3.5) 6-4, 6-3, Simone Rocchi (3.5)-Mirco Boschi (4.2) 6-3, 4-0 e ritiro, Alessandro Mariani (3.5)-Luca Selighini (4.2) 6-0, 6-0, Andrea Monti (3.4)-Luca Franceschini (3.4) 6-2, 6-2, Alessandro Bocchini (3.5)-Mattia Battistini (3.4) 3-6, 7-6, 10-2, Alessandro Monti (3.5)-Francesco Vicini (4.1) 6-2, 6-0.

Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine al 2.5 Nicola Filippi ed ai 2.6 Riccardo Ercolani, Jamal Urgese e Samuel Zannoni.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

PINARELLA. Avanza il torneo nazionale Open del Ten Sport Center di Pinarella. Si tratta della seconda edizione del trofeo “Golfera” limitato ai giocatori di classifica 2.4, con un montepremi complessivo di 500 euro. Si qualificano per il tabellone finale due giocatori che si allenano proprio nella scuola agonistica del Ten, come Enea Vinetti, Matvii Lemishko, bene anche Andrea Valli e Luca Andruccioli.

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Enea Vinetti (3.1, n.1)-Roberto Nibbio 6-3, 6-3, Matvii Lemishko (3.2)-Leonardo Venturi (3.1) 6-2, 6-0, Carlo Galli (3.1)-Gabriele Sgroi (3.1, n.4) 7-5, 6-4, Luca Andruccioli (3.1)-Giovanni Pambianco (3.3) 6-1, 6-0, Andrea Modenese (3.2)-Amedeo De Checchi (3.1, n.6) 6-2, 6-2, Matteo Modenese (3.1)-Mattia Occhiali (3.1, n.3) 6-3, 6-4, Rocco Baravelli (3.1)-Andrei Matei Ganea (3.2) 6-0, 6-2, Andrea Valli (3.1, n.2)-Federico Strocchi (3.2) 7-5, 1-6, 10-3.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Intanto da oggi va in scena, sempre sui campi del Ten di Pinarella, il trofeo “Rofix”, il torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Sono 46 i giocatori al via, di cui 13 solo a livello di Under 10.

Il giudice di gara è Martina Orsini.