Tennis, nel vivo gli Open del Cicconetti e del Parckin

RIMINI. Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di un montepremi di 1000 euro. Sono 84 i giocatori al via in questa rassegna vinta cinque anni fa da Manuel Mazza su Luciano Darderi. In questa edizione guida le fila il 2.2 imolese Enrico Baldisserri, davanti ai 2.5 Luca Bartoli e Federico Baldinini ed ai 2.6 Alessio Balestrieri ed Alex Guidi. Si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Lorenzo Accreman, Nicola Tassinari, Gianmaria Sarti, Alessandro Gostoli, Vittorio Landi ed il 4.2 Pietro Fabbri. Brillano Fabrizio Masetti, Francesco Palmieri e Mirko Viroli.

Tabellone di 4° categoria, 2° turno: Ivo Giugliano (4.5)-Angelo Neri (Nc) 4-6, 6-2, 10-7, Mirko Zaffini (4.4)-Diego Pasquinoni (4.4) 6-2, 6-1.

3° turno: Fabrizio Masetti (4.4)-Renzo Bucci (4.4) 6-1, 6-1, Francesco Palmieri (4.3)-Federico Ballerini (4.3) 6-1, 6-1, Mirko Viroli (4.4)-Alberto Ioli (4.4) 6-0, 3-1 e ritiro.

Nel tabellone di 3° le teste di serie sono sono andate nell’ordine ai 3.1 Pietro Matteini, Enea Carlotti, Luca Lorenzi, Luca Andruccioli, Edoardo Federico Manfredi, Davide Bolzoni, Lorenzo Ravaglia, Francesco Mandelli ed Emanuele Bonfatti.

Il torneo riminese terrà banco fino al 10 settembre ed è diretto dal giudice arbitro Simone Lusini, mentre la direttrice di gara è Sara Sirena.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale Open maschile (singolare e doppio) limitato ai 2.6 organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico, dotato di un montepremi di 600 euro.

Disco verde nel tabellone di 3° per Michele Tonti, Alessandro Laganà, Luca Ruggeri e Marco Vittori.

Tabellone di 3°, 1° turno: Iacopo Mariani (3.5)-Marco Magrini (4.2) 6-2, 6-2.

2° turno: Davide Fagioli (3.5)-Lorenzo Kapros (3.4) 6-4, 6-2, Andrea Pacchioni (3.4)-Giacomo Manuzzi (3.5) 7-6, 6-0, Andrea Filanti (3.3)-Francesco Montebugnoli (3.5) 6-3, 3-6, 10-7, Francesco Mazzotti (3.3)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-3, 6-2, Paolo Duranti (3.4)-Andrea Borghetti (3.4) 6-2, 6-1, Lorenzo Bertelli (4.2)-Francesco Camagni (3.5) 6-2, 5-7, 10-8, Matteo Rossi (3.4)-Giacomo Forti (3.4) 6-0, 6-4, Marco Vittori (3.3)-Guido Giugliano (3.3) 7-5, 6-3, Luca Ruggeri (3.2)-Edoardo Badaracco (3.2) 5-7, 6-0, 10-6.

3° turno: Alessandro Laganà (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-3, 6-0, Michele Tonti (3.2)-Marco Cola (3.2) 6-3, 6-3.

Nel doppio maschile quarti di finale per Venturini-Brunelli. 1° turno: Bellarmino-Ceccarelli b. Blatti-Pacchioni 6-0, 4-6, 10-7, Bardi-Nucera b. Ravera-Borghetti 6-4, 6-0. Ottavi: Mazzotti-Manzelli b. Lontani-Domeniconi 6-4, 6-2, Terranova-Tavani b. Mariani-Delle Site 6-1, 6-3, Venturini-Brunelli b. Servadei-Vincenzi 6-2, 7-5.

Il torneo del “Circolino”, diretto dal giudice di gara Alessandro Terranova (direttrice di gara Rossella Mercadini), si concluderà il 6 settembre con le finali.