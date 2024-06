Tennis, nel vivo gli Open “Città di Bellaria”, “Ezio Pretolani” e “Mauro Ricci”

IGEA MARINA. Si giocano i match del main-draw nel torneo nazionale Open femminile sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo “Città di Bellaria”, torneo Open con ben 4.000 euro di montepremi e tante big in campo. Conquistano il 3° turno la giovanissima sammarinese Talita Giardi, in procinto di difendere i colori della Federazione del Titano in Billie Jean King Cup, e Martina Balducci (Ct Cacciari) che ha regolato abbastanza facilmente la cesenate Chiara Bartoli.

Tabellone finale, 1° turno: Camilla Fabbri (2.8)-Aurora Portesani (3.2) 6-1, 6-1, Isotta Mancini (3.5)-Elena Ravani (2.8) 3-6, 6-3, 10-6. 2° turno: Anna Pierini (2.7)-Sofia Regina (3.1) 6-3, 6-4, Micol Devescovi (2.7)-Carlotta Mercolini (3.1) 6-2, 6-2, Mia Chiantella (2.7)-Alice Battistelli (3.2) 6-3, 6-2, Clara Sansoni (2.8)-Greta Vagnini (3.1) 6-1, 6-1, Teresa Cinquino (2.7)-Isotta Mancini (3.5) 6-1, 6-1, Evelyn Amati (2.7)-Camilla Fabbri (2.8) 7-5, 6-2, Talita Giardi (2.7)-Sandy Mamini (2.7) 3-6, 6-2, 11-9, Martina Balducci (2.7)-Chiara Bartoli (2.7) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.

BELLARIA. E’ partito sabato il torneo nazionale Open maschile del Maretennis, il memorial “Ezio Pretolani” dotato di 500 euro di montepremi. Sono 37 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Roberto Casadei, Raffaele Mitri, Tommaso Lombardi ed Alessandro Gostoli. 3° turno: Tommaso Onofri (4.6)-Leonardo Ricci (4.3) 3-6, 6-3, 10-8, Carlo Castelvetro (4.3)-Giacomo Colinucci (4.6) 6-2, 6-2. Turno di qualificazione: Tommaso Lombardi (4.1, n.3)-Alessandro Federico Marcon (4.3) 6-7, 6-0, 12-10. Si qualifica anche Davide Bernabini (4.2).

I big sono sicuramente i 2.6 Andrea Rondoni, Luca Bartoli e Samuel Zannoni.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Gioel Eramo.

IMOLA. Avanza la 49° edizione del torneo nazionale Open “Mauro Ricci”, in programma al Circolo Tennis Cacciari di Imola da sabato fino al 16 giugno. Si tratta della seconda edizione del trofeo “BCC della Romagna Occidentale”, il classico “Mauro Ricci” dotato di 1500 euro di montepremi. Nella prima sezione a segno, tra gli altri, Eric Melara (Tc Imola), Daniel Pellegrini (Ct Cacciari), Stefano Calabrese (Virtus Bologna), Giacomo Fossi (Asbi Imola), Giuseppe Landi (Cus Bologna) ed Andrea Minichiello (Asbi Imola).

3° turno: Eric Melara (Nc)-Pietro Finelli (4.5) 6-2, 6-0, Stefano Calabrese (4.4)-Nicola Tassinari (4.5) 6-4, 6-4, Giacomo Fossi (4.4)-Joachin Jurado (Nc) 6-4, 6-1, Giuseppe Landi (4.6)-Valeriano Fabbri (4.5) 6-3, 7-5, Andrea Minichiello (4.5)-Gabriele Venturini (4.4) 6-2, 6-3, Daniel Pellegrini (4.5)-Massimo Freguglia (4.4) 6-3, 7-6 (4).

Il giudice arbitro è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.