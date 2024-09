Tennis, nel vivo gli Open al Ten Sport Center, al Ct Zavaglia e al Ct Cervia

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale Open femminile “Tennis Fun Rimini”, torneo dotato di 500 euro di montepremi che terrà banco fino al 4 ottobre. Le prime a qualificarsi per il tabellone finale sono state Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia) e Matilde Morri (Ct Rimini), ora il main-draw capeggiato da Mia Chiantella (2.5), ma vanno seguite anche alcune giovani in progresso come Maria Bianca Bovara, Vittoria Muratori, Crystal Aratari, Ilaria Rondinelli e Chiara Bartoli.

Secondo tabellone, 2° turno: Marta Bertozzi (3.3)-Valentina Benini (3.2) 7-6, 7-5, Laura Garofalo (3.3)-Emma Pelliccioni (3.5) 6-3, 6-3. Turno di qualificazione: Manila Dall’Agata (3.3)-Matilde Fini (3.2, n.4) 6-1, 6-4, Matilde Morri (3.2, n.3)-Sara Zaccaria (3.4) 6-2, 3-6, 10-1.

Il giudice arbitro è stata Nicoletta Pignato.

RAVENNA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Viglienzone Adriatica” dotato di 500 euro di montepremi. Il torneo terrà banco fino al 29 settembre, poi inizierà per il Ct Zavaglia la grande avventura della A2, il cui inizio è previsto per il 6 ottobre. Brillano nel tabellone finale Riccardo Banzola (Russi Sporting Club), Luca Fossanova (Polisportiva Pontelungo Bologna) e Fabio Folletti (Ct Bagnacavallo).

Il primo a qualificarsi per i quarti è stato Gianfilippo Falconi (Ct Zavaglia).

Turno di qualificazione: Cristiano Pinna (4.1)-Federico Berti (4.1, n.4) 6-4, 6-4.

2° turno tabellone finale: Gianfilippo Falconi (3.3)-Valentino Salami (3.4) 7-5, 6-1, Riccardo Banzola (3.5)-Ivan Gardini (3.3) 3-6, 6-3, 10-7, Fabio Folletti (3.4)-Edoardo Belletti (4.2) 6-2, 6-1. 3° turno: Luca Fossanova (3.4)-Elia Lazzeri (3.3) 7-6, 6-3.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Antonella Trenta.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia, la grande rassegna di fine stagione agonistica che vede al via ben 93 giocatori e che terrà banco sui campi del Club cervese fino al 4 ottobre.

In bella evidenza nel secondo tabellone Giovanni Pambianco (Ct Cervia), Pietro Rinaldini (Ct Rimini), Enea Vinetti (Ten Sport Center) e Leonardo Venturi (Tc Faenza).

Secondo tabellone, 3° turno: Frederick Cortesi (3.3)-Federico Berti (3.4) 7-5, 6-4, Pietro Rossi (3.2)-Valentino Salami (3.3) 7-5, 6-1, Andrea Zanuccoli (3.1, n.5)-Ugo Cicognani (3.3) 6-3, 6-3, Fabrizio Foronci (3.3)-Enea Carlotti (3.2) 6-4, 7-5, Bruno Rossi (3.4)-Alessio Argnani (3.3) 6-1, 6-4, Michele Mandes (3.3)-Gianfilippo Falconi (3.2) 6-2, 6-1.

4° turno: Pietro Rinaldini (3.1, n.1)-Fabio Righetti (3.3) 6-1, 6-2, Enea Vinetti (3.1, n.2)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 6-4, 7-5, Stefano Bucci (3.2)-Filippo Maestri (3.1, n.13) 2-1 e ritiro, Felix Legnani (3.1, n.3)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-1, 6-1, Edoardo Pozzi (3.1, n.12)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-2, 6-4, Riccardo Livi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.11) 6-0, 6-1, Giovanni Pambianco (3.3)-Alessandro Naso (3.1, n.9) 2-6, 6-2, 12-10, Leonardo Venturi (3.1, n.7)-Alessandro Cortesi (3.2) 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, giudice arbitro assistente Ottaviano Turci, direttrice di gara Gioia Barbieri.