Tennis, nel vivo gli Open al Forum, all’Up, al Centro Paradiso e al River 22 Sporting Club

FORLI’. Entra nel vivo il torneo nazionale Open organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di ben 4000 euro di montepremi.
Si qualificano dal primo tabellone di 2° categoria i ravennati Alessandro Dragoni e Matteo Mucciarella e Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena).
Tabellone 2.8-2.5, 2° turno: Luca Morosini (3.1)-Giovanni Farolfi (2.8) 6-2, 6-1, Leone Spadoni (2.8)-Marco Vittori (3.3) 6-0, 6-0, Matteo Bezzi (3.2)-Enea Castelvetro (2.8) 6-3, 6-3.
Turno di qualificazione: Alessandro Dragoni (2.5, n.1)-Beniamino Savini (2.7) 6-2, 6-4, Riccardo Pasi (2.5, n.2)-Andrea Rondoni (2.7) 6-1, 4-6, 6-3, Matteo Mucciarella (2.7)-Federico Baldinini (2.5, n.4) 6-4, 7-5.
Si qualifica anche Enrique Bogo Bianchini (2.5, n.3).
Il torneo è diretto dal giudice di gara Graziano Farolfi e terrà banco fino al 2 agosto.
TORRE PEDRERA. Va in scena sui campi dell’Up Tennis il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro. Disco verde per Fabio Montebelli, Fabrizio Giannandrea, Filippo Ricciardi e Leonardo Manduchi.
Tabellone di 4°, 4° turno: Loris Semprini (4.2)-Gianmarco Rossi (4.3) 6-1, 6-2, Marco Fuschillo (4.2, n.4)-Andrea Franciosi (4.3) 6-2, 7-5, Lorenzo Moretti (4.2)-Claudio Masinelli (4.3) 6-2, 7-5, Fabio Montebelli (4.2)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.2) 6-1, 6-7, 10-7, Fabrizio Giannandrea (4.2)-Orazio Fazio (4.3) 6-1, 6-0, Filippo Ricciardi (4.3)-Claudio Sanchioni (4.1, n.3) 6-3, 1-6, 10-7, Leonardo Manduchi (4.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.2) 3-1 e ritiro.
CESENATICO. Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Centro Paradiso di Cesenatico, una bella rassegna dotata di 1500 euro di montepremi che terrà banco fino al 2 agosto.
Nel main-draw conquistano gli ottavi Enea Vinetti e Simone Piraccini.
Tabellone finale, 2° turno: Giorgio Ruggeri (2.8)-Leonardo Bartoletti (3.1) 6-2, 0-6, 10-5, Enea Castelvetro (2.8)-Beniamino Savini (2.7) 6-2, 5-2 e ritiro.
3° turno: Gabriele Sgroi (2.7)-Alessandro Califano (2.6) 4-6, 6-0, 10-5, Mattia Muraccini (2.7)-Andrea Zanuccoli (3.1) 6-0, 6-3, Enea Vinetti (2.6)-Simone Todaro (2.8) 6-3, 6-0, Simone Piraccini (2.7)-Jacopo Liverani (2.8) 6-3, 6-3.
Il direttore di gara è Marco Fucci.
BAGNO DI ROMAGNA. Avanza il torneo nazionale Open maschile organizzato dal River 22 Sporting Club di Bagno di Romagna. Si tratta del torneo Open “Vaniglia” dotato di 3000 euro di montepremi, che terrà banco fino al 2 agosto.
Si qualificano Gabriele Sgroi e Riccardo Muratori.
Primo tabellone di 2°, 1° turno: Enea Castelvetro (2.8)-Riccardo Palai (4.2) 6-1, 6-1. Turno di qualificazione: Gabriele Sgroi (2.7, n.3)-Samuele Visotti (3.5) 6-0, 6-0, Riccardo Muratori (2.7, n.4)-Alessandro Naso (3.1) 6-3, 6-7, 10-8.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Mirko Locatelli.