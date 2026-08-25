Tennis, nel vivo gli Open al Ct Cesena e al Tc Parckin Cesenatico

CESENA. Avanza il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 30 agosto.
Brillano all’esordio nel tabellone finale Andrea Valli e Pietro Vagnini, al 3° turno Andrea Rondoni, in bella evidenza sui campi di casa.
Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Andrea Scazzieri (3.2, n.7)-Andrea Filanti (3.3) 6-4, 6-4, Amedeo De Checchi (3.1, n.1)-Luca Battistini (3.2) 6-1, 6-1.
Tabellone finale, 1° turno: Andrea Valli (2.8)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-1, 7-5, Pietro Vagnini (2.8)-Alessandro Naso (3.1) 6-4, 4-6, 10-6, Andrea Matei Ganea (3.1)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-7 (3), 6-3, 10-5, Tommaso Mengoli (2.8)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-2, 6-0.
2° turno: Andrea Rondoni (2.7)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-4, 7-5.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Simone D’Elia.
CESENATICO. Avanza il torneo nazionale Open maschile (singolare e doppio) limitato ai 2.6 organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico, dotato di un montepremi di 600 euro.
Conquistano il 6° turno nel primo tabellone Alberto Zattini e Leone Bertaccini, bene nel turno precedente anche Marco Mellina Gottardo e Giampaolo Magnani, nel doppio brillante esordio per la coppia di casa Terranova-Tavani.
Primo tabellone, 4° turno: Giampaolo Magnani (4.4)-Andrea Gobbi (4.5) 6-4, 6-4, Federico Manzelli (4.4)-Gianguido Cocchini (4.4) 7-6, 3-6, 10-6, Domenico Gasperini (4.4)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-0, 6-3, Marco Mellina Gottardo (4.3)-Carlo Bagnoli (4.6) 6-2, 6-3, Fabrizio Pucci (4.3)-Lorenzo Petrini (Nc) 6-4, 6-0, Andrea Ambrogetti (4.4)-Maurizio Tiboni (4.6) 6-2, 6-0, Gianpaolo Magnani (4.4)-Andrea Gobbi (4.5) 6-4, 6-4.
5° turno: Alberto Zattini (4.2)-Davide Ingannato (4.4) 6-2, 6-3, Leone Bertaccini (4.2)-Giovanni Bonetti (4.4) 6-1, 6-1.
Nel doppio maschile sono 18 le coppie al via, n.1 Benedetti-Orlando, n.2 Piraccini-Rondoni, n.3 Ercolani-Manco, n.4 Butti-Mami. 1° turno: Mazzotti-Manzelli b. Muccioli-Pedrella Moroni 6-3, 6-4, Mariani-Delle Site b. Manuzzi-Kapros 6-2, 6-4, Terranova-Tavani b. Camagni-Fabbri 6-1, 6-1, Bellarmino-Ceccarelli b. Blatti-Pacchioni 6-0, 4-6, 10-7.
Il torneo del “Circolino”, diretto dal giudice di gara Alessandro Terranova (direttrice di gara Rossella Mercadini), si concluderà il 6 settembre con le finali.