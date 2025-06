Tennis, nel momento clou l’Emilia-Romagna Junior Tour del Tc Faenza e il Quarta del Misano Sporting Club, al via gli Under al Ct Venustas

FAENZA. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza.

Nell’Under 10 femminile la prima finalista è Micol Foggia (Club La Meridiana).

Under 10 femminile, quarti: Maya Puscas-Vittoria Korneva 6-1, 6-1, Noemi Gallina-Alessia Sofia Badea 6-0, 7-5. Semifinali: Micol Foggia-Emma Mattone 6-1, 6-3.

Nell’Under 10 maschile semifinali per Leonardo Castori e Manuel Vacca.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Leopoldo Scarpa-Tommaso Trioschi 7-5, 6-1. Quarti anche per Pietro De Cesare.

Quarti: Leonardo Castori-Diego Pedro Soricelli 6-2, 6-0, Manuel Vacca-Enrico Montefalcone 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 femminile quarti: Victoria Vivi-Sofia Baraccani 6-4, 6-3, Sofia Sanchi-Sabrina Antonia Puscas 6-4, 2-6, 10-1.

Nell’Under 12 maschile 4° turno: Patrick Balc-Lorenzo Saccani 6-3, 6-3. Ottavi: Manuel Monterastelli-Alex Sciutti 6-3, 6-1, Federico Montuschi-Riccardo Degli Angeli 6-3, 7-6, Pietro Allegra-Riccardo Cricca 6-3, 0-6, 10-5.

Nell’Under 14 maschile 4° turno: Riccardo Piraccini-Gianmaria Marchi 6-2, 4-6, 10-2. Ottavi: Tommaso Monti-Nicolò Maldini 7-5, 6-3, Cesare Biondi (n.4)-Mattia Bruni 6-4, 6-3, Alessandro Teodorani (n.5)-Pietro Reggiani 7-5, 6-4, Elia Naldi-Leone Matteo Geri 7-5, 5-0 e ritiro.

Nel femminile spicca la presenza di Beatrice Zamboni e Federica Foschi. Tabellone finale, 1° turno: Sofia Muccinelli-Alexandra Estefania Leanez Nunez 6-7, 6-2, 10-7, Gaia Farolfi-Lucia Tarlazzi 6-0, 7-6.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

IGEA MARINA. Dopo il torneo nazionale Open femminile che ha mostrato tennis di grande qualità, il Circolo Tennis Venustas si ripropone a livello organizzativo con il torneo nazionale giovanile Under 11-12 e 14, maschile e femminile, che scatta domani. Si tratta del trofeo Under del Gelso che terrà banco fino al 29 giugno sui campi del Club di Igea Marina. Sono ben 97 i giocatori al via, un vero successo di partecipazione. Vediamo i favoriti. Nell’Under 11 femminile guida il seeding la 4.4 Asia Montanari, nel maschile il giocatore con classifica migliore è il 4.4 Alessandro Bisi. Nell’Under 12 femminile Elisabetta Pastore (4.2) e Sofia Sanchi (4.3) si dividono i favori del seeding, nel maschile guida il gruppo il 3.4 Samuel Contardi davanti ai 4.1 Enea Corazza ed Alessandro Marcolini. Nell’Under 14 maschile (49 iscritti) in cima al seeding troviamo il 3.3 Mattia Vincenzi, seguito dai 3.4 Nicolas Acchiappati, Andrè Zacchi e Lorenzo Kapros, nel femminile le big sono la 3.4 Ginevra Baldazzi e la 4.1 Camilla Brolli.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

MISANO. Avanza sui campi del Misano Sporting Club il torneo nazionale di 4° categoria maschile con ben 122 iscritti, destinato a concludersi il 22 giugno. Approdano agli ottavi, tra gli altri, Giovanni Gentiletti, Alberto Montagna, Fabrizio Giannandrea e Jacopo Bozzi. Tabellone finale, 5° turno: Sandro Grossi (4.2)-Christian Nicolini (4.1, n.9) 6-3, 6-3, Gianfilippo De Palma (4.1, n.4)-Romeo Fabbri (4.2) 6-3, 6-0, Cristian Achilli (4.1, n.11)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-4, Enrico Ciotti (4.2)-Marino Masi (4.1, n.14) 2-6, 6-3, 10-5, Claudio Marcantoni (4.1, n.3)-Lorenzo Rossi (4.2) 2-6, 6-3, 10-7, Giovanni Gentiletti (4.2)-Francesco Mazza (4.1, n.1) 7-6, 6-2, Alberto Montagna (4.2)-Loris Volpinari (4.1, n.13) 6-3, 6-3, Fabrizio Giannandrea (4.2)-Gabriele Quaresima (4.1, n.5) 6-1, 6-3, Alessio Simoncelli (4.1, n.6)-Franco Ubalducci (4.3) 6-0, 6-2, Maurizio Bologna (4.2)-Gianmarco Palumbo (4.1, n.10) 6-3, 2-6, 10-4, Federico Magnani (4.1, n.7)-Giacomo Mainardi (4.2) 6-4, 6-3, Jacopo Bozzi (Nc)-Alessandro Pari (4.1, n.2) 2-6, 7-5, 11-9.

Ottavi anche per Gianluca Corradini (4.1, n.16), Gabriele Stirati (4.2), Andrea Lombardini (4.2) e Paolo Francolini (4.1, n.8).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.