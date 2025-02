Tennis, Naso vince il Rodeo di Pinarella

Alessandro Naso vince sui campi del Ten Sport Center di Pinarella nel torneo di 3° categoria maschile andato in scena con la formula Rodeo. Successo del 3.1 del Ct Cesena, testa di serie n.1, che ha battuto nettamente in semifinale 4-1, 4-1 il pari classificato Alex Gencarelli (n.4) e in finale 4-0, 1-4, 10-7 l’altro 3.1 William Di Marco (Tc Viserba), testa di serie n.2. Quest’ultimo in semifinale ha battuto 1-4, 5-4, 10-7 il 3.2 Andrea Severi. Quarti per Filippo Alberghini (3.3), Alex Vincenzi (3.3), Riccardo Schenetti (3.1, n.3) e Jeremiah Tiger Pfister (3.5).