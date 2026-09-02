Tennis, Naso, Valli, Mengoli sugli scudi al Circolino

Entra nella fase clou il torneo Open maschile (singolare e doppio) organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico, dotato di un montepremi di 600 euro. Disco verde nel tabellone finale per Alessandro Naso e Andrea Valli del Ct Cesena, Tommaso Mengoli e Andrei Matei Ganea. Tabellone finale, 1° turno: Andrea Valli (2.8)-Julian Manduchi (3.1) 6-0, 6-4, Alessandro Naso (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 4-6, 6-0, 10-8, Andrei Matei Ganea (3.1)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-3, 6-3, Tommaso Mengoli (2.8)-Tommaso Servadei (2.8) 6-3, 6-1.

Nel doppio maschile semifinali per Benedetti-Orlando che nei quarti hanno battuto Mazzotti-Manzelli 6-0, 6-1.