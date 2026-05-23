Tennis: Mussoni, Vincenzi e Bruni nei quarti Under 14 all’Emilia Romagna Junior Tour del Villa Carpena

Tennis
Gianmaria Mussoni
Gianmaria Mussoni

FORLI’. Alle battute finali al Tennis Villa Carpena di Forlì la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile che raduna al via ben 188 giocatori in sei tabelloni. Questi gli ultimi risultati.

Under 10 femminile, quarti: Giulia Paladini-Vittoria Korneva 6-0, 6-2, Beatrice Cola-Emma La Barba 6-1, 6-1, Martina Taioli-Clara Altavilla 6-0, 6-0.

Under 10 maschile, nel tabellone finale ottavi: Mattia Zammarchi-Andrea Dal Pozzo 6-1, 6-2, Leonardo Oligeri-Nicolò Eviani 4-6, 7-5, 10-8, Alessandro Turroni-Francesco Di Lena 6-2, 7-5, Pietro Morganti-Yan Miric 6-4, 6-4. Quarti anche per Martino Cicognani e Leonardo Gaudenzi, semifinale per Edoardo Caniato.

Nell’Under 12 femminile quarti per Emma Mattone, Martina Pinti e Sophia Zoumbare. Ottavi: Stefania Medeea Samoila-Sabrina Antonia Puscas 6-3, 6-0, Emma Mattone-Noemi Gallina 6-1, 6-3, Martina Pinti-Emma Curcio 6-2, 6-2, Sophia Zoumbare-Alessia Sofia Badea 7-6, 6-2.

Nell’Under 12 maschile 2° turno: Michele Catalano-Diego Benaglia 7-5, 6-4, Mattia Sena-Leonardo Castori 6-2, 6-2, Giacomo Barbieri-Noah Prati 6-2, 6-2, Matteo Silvani-Gianmarco Diana 6-2, 6-2.

Nell’Under 14 femminile ottavi: Lucia Tarlazzi-Bianca Amadei 6-4, 6-0, Greta Amaducci-Caterina Larotonda 6-2, 6-1. Quarti: Beatrice Benvenuti-Caterina Cova (n.4) 7-5, 7-6. Semifinale anche per Sofia Muccinelli.

Nel tabellone maschile quarti per Gianmaria Mussoni, Mattia Vincenzi e Mattia Bruni, semifinale per Elia Naldi.

Tabellone finale, ottavi: Nicolò Maldini (n.4)-Luca Magnoni 6-2, 6-1, Alessio Pinti (n.3)-Benjamin Rossi 3-6, 6-0, 12-10, Gianmaria Mussoni-Tommaso Monti (n.5) 6-4, 6-3, Mattia Vincenzi (n.6)-Ludovico Zammarchi 7-6, 6-1, Mattia Bruni (n.7)-Riccardo Arcangeli 6-4, 6-2. Quarti: Elia Naldi-Lorenzo Zanardi (n.1) 6-1, 6-1.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

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