Tennis, Mussoni e Francolini al 4° turno al Maretennis

Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori. Conquistano il quarto turno, tra gli altri, Yari Mussoni (Polisportiva Soglianese), Paolo Francolini (Coopesaro Tennis) e Daniele Vittoria (Ct Fano), in bella evidenza anche Francesco Serafini (Tc Riccione). Secondo turno: Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Aldo Ferioli (4.1) 6-3, 6-2, Matteo Silvagni (3.5)-Francesco Mazza (3.5) 6-0, 6-1, Paolo Gori (3.5)-Federico Tacchi (3.5) 6-0, 6-0, Gabriele Pistorale (3.5)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-4, 6-0, Mirko Giardi (3.5)-Claudio Sanchioni (4.1) 6-0, 6-2, Paolo Bologna (3.4)-Andrea Saponi (3.5) 6-3, 6-0, Alessandro Mariani (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-0, 6-3, Francesco Serafini (3.5)-Federico Passerini (3.4) 6-4, 6-2, Tommaso Mandelli (3.5)-Matteo Sirca (3.5) 6-4, 6-7, 10-5.
Terzo turno: Yari Mussoni (3.4)-Marco Mazza (4.1) 2-6, 6-4, 10-7, Paolo Francolini (3.4)-Gabriele Stirati (4.1) 7-5, 4-6, 10-1, Daniele Vittoria (3.3)-Andrea Battazza (3.5) 7-5, 6-2.