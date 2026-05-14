Tennis, Muratori, Ravera, Borghetti brillano a Cesenatico

Macina risultati il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Esordio positivo nel tabellone di 3° per Andrea Muratori, Alberto Fazziani, Nicola Ravera e Matteo Borghetti. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Simone Fantini (4.2)-Lorenzo Pistocchi (4.1, n.3) 6-0, 7-6, Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.4)-Enea Venturini (4.5) 6-3, 6-0, Lorenzo Vicari (4.1, n.6)-Alessandro Venturini (4.2) 6-1, 6-2, Andrea Samorì (4.1, n.7)-Elia Farneti (4.5) 6-2, 7-5, Giovanni Maria Monti (4.1, n.8)-Simone Mazzoni (4.4) 6-0, 6-1.
Tabellone di 3°, 1° turno: Andrea Muratori (4.3)-Claudio Ferracuti (3.5) 6-2, 4-2 e ritiro, Alberto Fazziani (4.2)-Iacopo Mariani (3.5) 6-4, 6-0, Nicola Ravera (3.4)-Andrea Ancarani (3.4) 6-7, 7-6, 11-9, Matteo Borghetti (4.1)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 6-0.
Nel femminile disco verde per Alida Romagnoli e Giulia D’Altri. Secondo turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Daniela Morigi (3.3) 6-0, 6-2, Alida Romagnoli (3.2)-Valentina Montebugnoli (3.5) 6-2, 6-1, Giulia D’Altri (3.2)-Beatrice Benvenuti (3.5) 7-5, 6-3.