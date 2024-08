Tennis, Muratori e Sansoni partono forte all’Open del Casalboni

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Sono 24 le giocatrici al via in questo torneo che si presenta con un montepremi di 500 euro. Vanno in scena i match del main-draw che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Silvia Alletti (2.6) ed Evelyn Amati (2.7). Brillante esordio di Vittoria Muratori (Tc Riccione) e della forlivese Clara Sansoni (Tc Faenza).

Seconda sezione, turno di qualificazione: Emma Tarducci (4.1)-Viola Amati (3.1, n.1) 6-4, 6-3, Emanuela D’Alba (3.1, n.2)-Alessia Lenzi (3.2) 6-4, 6-4.

1° turno tabellone finale: Vittoria Muratori (2.8)-Marta Cattaneo (2.8) 6-3, 6-2, Clara Sansoni (2.8)-Emma Tarducci (4.1) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.